La Ristopro cerca continuità: "In difesa più attenzione"

Contro Taranto la Ristopro soffre nel primo tempo la precisione degli ospiti, ma con un ultimo quarto perfetto centra la prima vittoria casalinga. I ragazzi di Grandi non hanno vita facile per almeno tre quarti della gara non trova fluidità offensiva ma, rispetto alle prime gare hanno avuto maggior grinta difensiva che ha permesso di uscire indenne dalle difficoltà. Il più bravo e incisivo è stato il sempre più convincente croato Granic che ha realizzato 19 punti e catturato 14 rimbalzi, ma l’impatto clou lo ha avuto il diciannovenne (2004) Bandini, che in 17’ è stato in grado di dare lucidità e puntualità difensiva, tanto da chiudere con +14 di "piùmeno". Fabriano è stato in affanno nei primi 20’ trascinata da Reggiani e dalla presenza sotto le plance dell’ex Thioune. Dopo aver chiuso all’intervallo sotto di 6 (32-38) sono rimasti incollati fino a chiudere il terzo parziale avanti di 5 firmato dalla coppia Granii-Stanic (53-48 al 30’). La Ristopro manca la fuga immediata, Taranto perde quota, Bandini trova la tripla, poi nel finale Granic e Stanic (18 punti e 6 rimbalzi) a suon di canestri conquistano il terzo successo agguantando la seconda piazza (6 punti) dietro l’imbattuta Ruvo di Puglia, in coabitazione con Mestre, San Severo e San Vendemiano. Sabato trasferta ad Ozzano che è ancora fermo a 0 punti.

"Nel primo tempo – afferma coach Federico Grandi – siamo partiti un po’ contratti, abbiamo avuto scarse percentuali al tiro dovute in parte a un attacco a volte troppo statico e in difesa abbiamo fatto ingenuità e concesso tanti rimbalzi. Nel secondo tempo abbiamo svoltato la partita difendendo con molta più attenzione e questo ci ha portato ad attaccare con più ritmo e fluidità". "Dobbiamo – continua l’allenatore – crescere soprattutto nel riconoscere alcune situazioni sia offensive che difensive ma questo è abbastanza fisiologico in questo momento della stagione; nel complesso l’atteggiamento e lo spirito dei ragazzi mi è piaciuto, tutti hanno dato un contributo tangibile e ci siamo presi due punti molto importanti. Sabato ci attende una trasferta molto impegnativa, in uno dei campi più difficili del campionato, contro una squadra che lotterà alla morte per invertire il trand negativo e conquistare la prima vittoria. Ozzano ha un pacchetto di esterni di talento (Piazza, Bechi, Abega, Cortese) con fisicità e punti nelle mani… dobbiamo dare continuità alla buona prestazione difensiva degli ultimi due quarti contro Taranto e mantenere quella concentrazione per tutta la gara".

Angelo Campioni