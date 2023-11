La Ristopro ci crede: con Roseto per ripartire

Periodo molto impegnativo per la Ristopro Fabriano che dopo aver inanellato tre vittorie consecutive, nelle ultime due giornate è incappata in due clamorosi scivoloni. Il primo in modo eclatante in casa contro Padova e il secondo a Chieti dove la formazione fabrianese è rimasta in partita fino alla fine. Gli ultimi 120 secondi di pura follia dei ragazzi di Grandi sono stati fatali contro la squadra dell’ex coach Aniello che sta dimostrando tutto il suo valore. Fabriano dovrà scordarsi in fretta questi due passi falsi e affrontare domani, di fronte al pubblico amico, un’altra squadra di vertice come il Roseto che nell’ultima giornata ha battuto in casa l’Andrea Costa Imola (83-68). Roseto di coach Gramenzi, alla quinta vittoria consecutiva, è terza in classifica con 16 punti e, oltre ad annoverare l’ex di turno guardiaala Santiangeli, ha nel roster atleti molto quotati come il playguardia Mantzaris (9p. e 5 assist), il centro Kluyuchnuk (6 p e 6 rimbalzi), il play Durante (5 su 5 da tre, 15p e 5 assist), la guardiaala Donadoni (8p. e 3 rimbalzi), Tamani (9p. e 6 rimbalzi), la guardia Guaiana (8p.3 rimbalzi e 3 assist), l’ala Maiga e l’alacentro Poletti (10 p. 4 rimbalzi e 1 asssit).

Partita speciale per capitan Stanic e per il "pistolero" Centanni che contro Roseto raggiungeranno le 50 gare con i colori biancoblù. "È stata una settimana abbastanza complicata – è coach Federico Grandi che parla – la partenza di Rapetti e qualche problema fisico dei nostri lunghi ci hanno costretto ad allenarci con quintetti molto atipici. I ragazzi hanno comunque dimostrato grande serietà e impegno, domani ci aspetta una partita durissima ma allo stesso tempo molto stimolante. Roseto – conclude Grandi – è una delle squadre più forti del girone, Manzaris e Poletti sono due giocatori fuori categoria. Hanno grande fisicità soprattutto negli esterni, una delle chiavi della partita sarà la lotta a rimbalzo".

Angelo Campioni