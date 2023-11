La Ristopro fa visita a Ravenna: "Voglio subito un ritmo alto"

Dopo le importantissime vittorie casalinghe Fabriano sarà impegnata con inizio alle ore 18 al PalaCosta di Ravenna contro l’Orasì per dare continuità alle ultime positive prestazioni disputate al PalaChemiba contro Faenza e Virtus. Ravenna ha vinto le tre gare interne mentre in trasferta ha perso tutte e quattro. Alla guida coach Bernardi, timoniere del Fabriano Basket 15 anni fa. L’Orasì ha acquistato molti giovani talenti, ai quali sono stati affiancati da elementi di esperienza. In cabina di regia Dron (2002) con tanti anni di esperienza disputati in A2, il suo alter ego è il promettente Restelli proveniente dall’Olimpia Milano. La guardia titolare e l’ex biancoblù Paolin (ha giocato con la Janus 58 partite ufficiali fra il 2019 e il 2021). Nel ruolo di ala Ferrari (2003) da Verona, l’ex Rimini Bedetti e il classe Nikolic da anni in Italia fra A2 e A e miglior marcatore della squadra. I pivot puri, che si dividono il minutaggio da ‘5’, sono Onojaife (confermato) e l’ex Pavia De Gregori. Completa il roster Laghi e Guardigl.

"Mercoledì - dice coach Federico Grandi - era una partita molto importante sia per la classifica sia perché dovevamo dare continuità alla bella prestazione di domenica contro Faenza. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché hanno messo in campo una grande intensità, soprattutto dal punto di vista difensivo. L’unico neo è stato il primo quarto, giocato decisamente sotto ritmo. Poi siamo stati bravi a cambiare l’inerzia del match partendo dalla pressione difensiva e dalle corse in transizione. Quello dell’approccio alla partita rimane comunque un aspetto su cui dovremmo lavorare, anche perché alla lunga può diventare un problema". "Domani (oggi, ndr) - continua l’allenatore - ci aspetta una trasferta davvero impegnativa, visto che Ravenna è squadra forte molto ben costruita, composta da giocatori di esperienza come Nikolic e Bedetti, che sono i loro leader, ma anche Paolin e De Gregori che sono due top player per la serie B. Sono molto aggressivi e fisici, dovremmo muovere la palla con grande ritmo ed essere solidi e attenti in difesa".

Angelo Campioni