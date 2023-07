La Ristopro Fabriano ha la sua ala grande: ecco il croato Granic

La campagna acquisti della Ristopro Janus Basket Fabriano ha quasi ultimamato il roster che prenderà parte al campionato di B d’Eccellenza. Dopo Rapetti ecco due nuovi arrivi il primo molto importate perché straniero ed è il pezzo mancante l’ala grande Vlatko Granic mentre il secondo è Francesco Rapini un altro giovane di belle speranze che andrà a rinforzare il ruolo di guardia. "Rapini – afferma coach Grandi – è un altro ragazzo molto giovane praticamente alla prima esperienza da senior e che proviene da un vivaio importante come quello della Stella Azzurra. Ha fisico e qualità per poterci dare da subito il suo contributo, ovviamente sia lui che Rapetti dovranno lavorare duramente durante la settimana e farsi trovare pronti quando ci sarà bisogno". "Granic – continua l’allenatore – è un giocatore che io e il ds Lupacchini abbiamo seguito tanto, visionando diverse partite sia della stagione passata che di quelle precedenti e pensiamo che abbia le caratteristiche giuste per completare il roster. È un giocatore molto fisico, duro… un 4 che però ha stazza e attitudine per poter giocare anche nel ruolo di 5". "Le sue caratteristiche principali - conclude Grandi - sono la corsa e l’altletismo che può sfruttare in campo aperto e la grande propensione a rimbalzo soprattutto offensivo. In più ha un tiro da 3p affidabile che gli da quella doppia dimensione di cui avevamo bisogno".

Vlatko (1994) è un’ala grande di 206 cm con il vizio del tiro da 3 pt (38% nella passata stagione). Nato in Croazia, a Spalato, Vlatko ha sempre giocato nelle massime categorie: dopo un anno di college a Loyola (Chicago), il suo tour cestistico inizia nel Regno Unito, al Manchester Giants (11.6 pt e 6.5 rimbalzi di media). Nelle due annate successive disputa la Serie A in Repubblica Ceca e in Croazia, con medie simili (circa 9.5 pt e 5 rimbalzi di media). Poi la sua miglior stagione con Spišskí Rytieri in A slovacca, terminata con 10 punti e 7 rimbalzi. Francesco Rapini (classe 2004) è una guardia di 196 cm per 89 kg e viene da una famiglia che di pallacanestro ne ha vista a bizzeffe. Il nonno Luigi è stato centro titolare della Virtus Bologna nel dopo guerra, con cui ha vinto 5 scudetti. Il papà Andrea ha militato nelle giovanili delle V Nere per poi trascorrere la carriera tra Serie A e B. In attesa di nuovi arrivi ecco l’attuale roster: Stanic, Centanni, Negri, Granic, Bedin, Bandini, Gnecchi, Rapini, Rapetti, Giombini.

Angelo Campioni