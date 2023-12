La Ristopro in casa Lumezzane: "Resettiamo, caccia ai 2 punti"

Seconda trasferta consecutiva per la Ristopro Fabriano che, dopo la sconfitta in quel di Mestre, proverà questa sera con inizio alle ore 18 a battere la Lumezzane che a sua volta è stata travolta (80-49) nell’ultima giornata dal San Vendemiano. In casa la formazione di coach Saputo ha conquistato quattro successi su sette gare disputate, in classifica ha 10 punti. Arbitrerà la gara Di Franco di Bergamo e Di Pilato di Paderno Dugnano (MI).

Fino adesso la squadra lombarda ha avuto alcuni atleti con problemi fisici e per sopperire a queste défaillance ha ingaggiato due giocatori di esperienza come il play-guardia Minoli (7.4 punti, 5.4 rimbalzi) e l’ala-pivot Spizzichini (8.3 punti, 7 rimbalzi). Solo tre giocatori hanno giocato tutte le gare: la guardia Mastrangelo (8.1 punti, 50% da due), l’ala Deminicis (2004) e il pivot Di Meco (12.4 punti, 52% da tre). In cabina di regia il team di Saputo schiera il finlandese Niemi (12 punti e 3.1 assist) ed è coadiuvato da Minoli e Leone.

Nei ruoli di guardia dal tiratore Biancotto e l’ex A2 Vecerina mentre le due ali sono i due giovani Cecchi (2005) e Deminicis. Sotto i tabelloni i nuovi arrivati Spizzichini e l’ex Stella Azzurra Ndzie che sono delle ottime alternative a Di Meco e Maresca. Probabile quintetto Lumezzane: Niemi, Minoli, Mastrangelo, Spizzichini, Di Meco. All. Saputo.

"Siamo - afferma coach Federico Grandi - stati davvero troppo molli e distratti in difesa per pensare di vincere in un campo difficile come quello di Mestre. È inutile cercare alibi anche se ce ne sarebbero tanti come l’assenza di Stanic e la condizione fisica precaria di alcuni giocatori, il fatto è che in queste situazioni bisogna tirare fuori grinta e orgoglio cosa che da parte nostra non c’è stato". "Adesso - continua l’allenatore cartaio - bisogna resettare subito e pensare alla partita di domenica contro Lumezzane dove dobbiamo a tutti i costi strappare i due punti e riprendere il nostro cammino". "La Lumezzane - conclude Grandi - è una squadra in evoluzione, ha da poco inserito 3 giocatori tra cui Minoli e Spizzichini con tanta esperienza. In casa ha conquistato 4 delle 5 vittorie finora in campionato. Noi dovremmo fare una partita di grande attenzione per tutti e 40 i minuti".

Angelo Campioni