La Ristopro per il riscatto: "Dobbiamo voltare pagina"

La brutta sconfitta subita ad Ozzano deve far riflettere la Ristopro che dopo aver chiuso il primo parziale avanti di 8 (12-20) ha iniziato il secondo quarto bene poi buio pesto. Ozzano con un parziale di 10-0 pareggia i conti (25-25) e al 20 è avanti di 5 (37-32). Secondo tempo da dimenticare con la Ristopro che non indovina più niente e con i locali che raggiungono anche il +25. A metà ultimo quarto esce di scena anche Bedin (15 punti e 8 rimbalzi fino a quel momento) che oltre a una caviglia malconcia in uno scontro di gioco è costretto a lasciare il parquet in barella. Risultato finale 85-58 con un -27 che grida vendetta. Domenica Fabriano tornerà al PalaChemiba di Cerreto d’Esi per affrontare Faenza che ha allestito un roster di tutto rispetto per salire di categoria. Quasi sicuramente a meno di un miracolo non sarà della partita il centro Bedin, ma nonostante questa preziosa assenza la squadra allenata da Federico Grandi dovrà cercare in tutti i modi di tornare a vincere per non rimanere a stretto contatto con le prime della classe.

"Contro Ozzano – afferma coach Federico Grandi – dopo aver giocato un discreto primo quarto ci siamo innervositi e disuniti, abbiamo smesso di giocare insieme e ovviamente quando hai questo tipo di atteggiamento in campo alle prime difficoltà ti sciogli come neve al sole... ed è quello che è successo". "Detto questo – continua l’allenatore cartaio – dobbiamo immediatamente voltare pagina e pensare alla partita di domenica contro Faenza, dove affronteremo una delle squadre più forti del campionato, ma in casa davanti al nostro pubblico mi aspetto una reazione da parte dei ragazzi. Loro sono una squadra completa: profonda, esperta, molto fisica soprattutto nei lunghi e con esterni di grande talento. Dovremmo imporre il nostro ritmo in attacco e in difesa essere solidi, tenere gli 1 contro 1 e aiutarci tutti a rimbalzo. Difficile pensare alle individualità, hanno 9 giocatori che giocherebbero in quintetto in qualsiasi altra squadra. Sicuramente tra gli esterni Vico, Tommasini e Pastore mentre nei lunghi Aromando (che nella partita di coppa ci ha fatto malissimo)".

"Alberto (Bedin oltre una caviglia malconcia è uscito in barella dopo uno scontro di gioco con un avversario a metà dell’ultimo quarto) – conclude Grandi – sta meglio, in questi giorni svolgerà altri esami strumentali per stabilire più precisamente l’entità del problema e i tempi di recupero".

Angelo Campioni