La Ristopro prepara il primo vero test, Grandi: "Costruiamo l’identità di squadra"

La preparazione della Ristopro sta proseguendo a ritmi incessanti soprattutto per quello che riguarda la parta atletica-fisica.

Dopo quindici giorni sabato scorso nella prima amichevole c’è stato il debutto sul parquet nella città dorica. Contro Ancona; con il tabellone resettato al termine di ogni quarto, i due team hanno messo minuti nelle gambe, provando per la prima volta gli schemi in partita. Questi i parziali tutti a favore della formazione allenata da coach Grandi: 1º quarto 16 - 25; 2º quarto; 9 - 13; 3º quarto 13 - 26; 4º quarto 21 - 26. Test molto positivo con alcuni atleti già in doppia cifra (Stanic 7, Negri 9, Giombini 15, Centanni 5, Bedin 20, Gnecchi 22, Bandini 7, Rapini 4, Rapetti 1, Romagnoli, Onesta. All. Grandi), ma la strada per raggiungere una condizione ottimale è molto lunga. Sabato prossimo in supercoppa bel derby contri Jesi.

"Veniamo - afferma coach Grandi - da due settimane di allenamenti intensi, dove abbiamo lavorato principalmente sotto l’aspetto fisico. Abbiamo avuto qualche piccolo acciacco, con Granic che ha risentito di un problema al ginocchio, Rapetti alla spalla e infatti entrambi non hanno giocato contro Ancona. La squadra ha affrontato l’amichevole con grande serietà e impegno, provando a mettere in pratica quei pochi principi sia difensivi che offensivi su cui abbiamo lavorato e che dovranno poi essere la base per costruire la nostra identità di squadra. La prestazione non conta niente, è basket di agosto e quindi punteggio e tabellini sono insignificanti. Sabato la prima partita ufficiale di supercoppa contro Jesi. Sarà un’altra settimana molto intensa dove sicuramente la fatica si farà sentire in maniera importante come è normale che sia in questo momento della prestazione".

"Jesi - conclude l’allenatore cartaio - ha un roster di primissimo livello, hanno confermato il nucleo dell’anno scorso e questo è un grande vantaggio soprattutto in questo momento della stagione".

Angelo Campioni