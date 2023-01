La Ristopro si esalta e vince di trenta punti

COMPUTER GROSS

60

RISTOPRO FABRIANO

90

COMPUTER GROSS : Cerchiaro 2, Mazzoni 2, Casella 24, Nwokoye 11, Menichetti, Sesoldi, Agbortabi, Costa 8, Baccetti 2, Giannone 7, Antonini 4. N.e.: Marchioli. All. Valentino

RISTOPRO FABRIANO: Papa 13, Centanni 15, Stanic 6, Verri 11, Petracca 14, Gulini 16, Azzano 6, Gianoli 7, Patrizi 2. N.e. Fall. All. Aniello

Arbitri: Pulina di Rivoli e Ferrero Regis di Torino

Parziali: 19-22; 29-44, 43-68;

Note - Empoli: tiri da 2 1539, da 3 625; liberi 1212, rimbalzi 31, (offensivi 14), assist 11 Fabriano: tiri da 2 2135, da 3 825, liberi 2429, rimbalzi 42 (offensivi 15), assist 11

Il testa coda fra Empoli e Fabriano finisce con la squadra marchigiana che batte i ragazzi di Valentini con un +30 che non ammette repliche. Dopo un primo parziale molto equilibrato, Fabriano fa il vuoto nel secondo quarto chiudendo al 20’ avanti di 15 (29-44). Nel secondo tempo Empoli prova a bloccare l’attacco ospite, ma i cartai questa sera sono implacabili e alla fine stravincono e chiudono l’incontro avanti di 30 (60-90). Tutti a referto gli atleti della Ristopro con ben 5 uomini in doppia cifra per la Ristopro (Gulini, Petracca, Centanni, Papa e Verri) e l’esordio positivo del giovane Patrizi che ha chiuso la sua prova realizzando nel finale due tiri liberi. Partenza con il freno tirato per Fabriano che subisce il gioco fluido di Empoli che va a canestro con più facilità.

Nonostante tutto la Ristopro al 4’ con Stanic e Petracca mette la testa avanti (7-8). Fabriano è in difficoltà va sotto di 5 (13-8) al 5’. Pronta la reazione dei fabrianesi che da prima riequilibrano il risultato (13-13) con Petracca al 6’ poi nel finale con il trio Centanni-Papa e Gulini chiudono al 10’ avanti di 3 (19-22). Nel secondo quarto con un break di 11 a 0 Fabriano vola al 13’ a +14 (19-33) con i canestri di Centanni, Gulini, Papa e Stanic.

Empoli è in difficoltà, si difende come può, ma Fabriano continua a martellare la retina avversaria, mantiene un cospicuo vantaggio (23-36 al 16’, 29-40 al 18’) per chiudere al 20’ avanti di 15 con il duo Azzano-Stanic (29-44). Al rientro sul parquet Fabriano con un parziale di 10 a 0 vola a +26 (29-55) al 23’ con il duo Papa-Centanni. Empoli prova a resistere ma le "bocche da fuoco" di Fabriano sbagliano poco e al 30’ il vantaggio è di +25 (43-68). Nell’ultimo quarto Fabriano controlla la gara a suo piacimento, raggiunge il +32 al 34’. Nel finale c’è solo una squadra in campo la Ristopro che batte Empoli con un netto +30.