La Ristopro vola ai playoff in anticipo

Con la vittoria nel derby contro la Luciana Mosconi, la Ristopro vola ai playoff e alla B d’Elite 2324 con tre giornate di anticipo. Un successo incredibile e l’obiettivo primario è stato centrato dai fabrianesi. Nonostante qualche acciacco di troppo, i cartai l’hanno spuntata contro i cugini anconetani dopo aver disputato una gara molto dura in virtù di collettivo che è risultato fatale agli avversari. Fabriano, pur con la coperta corta è un team che non molla mai, gioca su alti livelli per tutto l’arco della gara e di fronte al proprio pubblico si esalta.

Domenica sarà di scena in trasferta a Fiorenzuola. Partita difficile contro una formazione che ha bisogno di punti per poter uscire dalla zona play-out. Nell’ultimo incontro sul parquet di Jesi ha disputato una buona gara, poi ha ceduto il passo alla squadra marchigiana, nonostante le prestazioni di Preti (20 p.), Ricci (15) e Magrini (12) che hanno chiuso la loro prova con un buon bottino di punti. La vittoria contro la Luciana Mosconi è stata l’ennesima perla di questa stagione della squadra di Aniello, che nel post partita ha dichiarato: "un risultato incredibile, mi riempie il cuore vedere gente piangere nello spogliatoio per questo traguardo. Qualcuno ci avesse detto ad agosto che saremmo stati fra le prime quattro con tre giornate di anticipo, non so fino a che punto ci avremmo creduto".

"Siamo molto contenti e soddisfatti del risultato ottenuto – continua il coach – e ci teniamo tanto, in questo momento, a finire bene la stagione. Fiorenzuola, che ha raccolto meno di quello che sperava in questa regular season, ha un ottimo roster ed ha bisogno di punti, visto che si trova invischiata nel gruppone degli spareggi dove avere il fattore campo potrebbe fare la differenza".

"Anche se abbiamo centrato l’obiettivo serie B eccellenza – conclude poi Aniello – vogliamo fare davvero bene e daremo il massimo per conservare il terzo posto. Fiorenzuola è un’altra squadra che produce parecchio in attacco dove fa affidamento sul trattamento di palla del duo Giacchè-Caverni e sulle capacita realizzative di Preti, Magrini, Casagrande e Giorgi. Inoltre, sarà un piacere ritrovare Re, sono felice che il ragazzo stia ben figurando in questo difficile girone".

Angelo Campioni