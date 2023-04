La Sabini conquista altri tre punti

CASTELFERRETTI

3

MODUGNO

0

SABINI CASTELFERRETTI: Beni, Toccacieli, Galdenzi, Giaccaglia (K), Giuliani, Mancinelli, Mariotti, Pettinari, Santilli, Rinaldi, Freddi, Marchetti (L1), Palazzesi (L2). All. Fabbietti.

NEW VOLLEY MODUGNO: De Tellis, Auciello, Brancaccio (K), Sette, Hoxha, Carofiglio, Marolo, Altamura, Capurso, Martielli, Ferrante, Alberga, Volpe (L1), Basile (L2). All. Pepe.

Arbitro: Cetraro.

Parziali: 25-23, 25-23, 25-19.

Altri tre punti per la Sabini. Salvezza conquistata con largo anticipo, ma voglia di stupire fino alla fine nella formazione di Fabbietti che prova a dare l’assalto alle corazzate accreditate per la promozione. In attesa Castelferretti lascia le briciole a Modugno rimontando nel primo parziale grazie al servizio, con i turno di capitan Giaccaglia e di Giuliani determinanti per il sorpasso decisivo dei locali culminato con l’ultimo punto siglato da Mancinelli. Nel secondo set la Sabini trova maggior concretezza in attacco e al servizio continuando a dominare anche nella terza frazione.