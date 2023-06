La Sabini ko con la nazionale italiana sordi

A Castelferretti la stagione non è ancora terminata. Anche se non ci sono più partite in palio da tre punti per le prime squadre, si continua comunque a sudare dopo una annata da ricordare in casa Sabini visti gli ottimi risultati: dal quinto posto da record nel girone E in B maschile alla salvezza da neopromossi in C e poi la vittoria dei playoff e della Coppa Territoriale in Prima Divisione. Ma le partite non sono terminate. Una selezione delle tre squadre ha accolto volentieri nei giorni scorsi l’invito della Nazionale Italiana maschile Sordi di organizzare un test amichevole, visto che la squadra del tecnico Zamponi ha svolto un ritiro a inizio mese a Senigallia per preparare gli imminenti Campionati Europei, competizione estiva riservata ad atleti paralimpici. La Nazionale guidata da Matteo Zamponi si è imposta in quattro set superando la selezione biancazzurra composta da atleti di B, C e Under 19 guidata da Silvestrini-Provinciali-Faraoni.