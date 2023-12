La Sabini non perde colpi. Vittoria per Bilancioni

CASTELFERRETTI

3

POTENTINO

0

Parziali: 25-20, 25-22 25-20

SABINI CASTELFERRETTI: Beni, Schiavoni, Violini, Gaggiotti, Mazzanti, Giaccaglia (K), Giuliani, Mancinelli, Mariotti, Pettinari G., Pieroni, Toccacieli, Marchetti (L1), Palazzesi (L2). All. Fabbietti.

POTENTINO: Valla, Facchi, Donati, Vignaroli, Gaspari, Talevi, Minelli, Sassi, Pastocchi, Viciedo, Bernacchini, Monti, Oberto (L1), Negro (L2). All. Zamponi- Massera

Arbitri: Piccinini-Schino

Una vittoria da dedicare a Umberto Bilancioni, imprenditore e vicepresidente della Sabini che ha legato il proprio marchio industriale alla società castelfrettese per decine di stagioni. Castelferretti vince ancora imponendosi nettamente in tre set al Potentino lontano da quel PalaLiuti che il forte vento ha reso indisponibile. Cambia l’impianto, ma non il risultato finale. Anche al PalaBadiali la squadra di Fabbietti conferma l’ottimo momento con un primo parziale dove un buon cambio palla e gli errori avversari, ai quali non basta un buon Vanna, facilitano il compito ai padroni di casa.

Castelferretti nonostante qualche difficoltà a metà del secondo parziale si porta sul doppio vantaggio. Nel terzo set la Sabini dopo aver rischiato di soccombere (17-20) piazza grazie al muro e agli errori avversari un parziale di 8-0 che permette ai locali di chiudere a proprio favore il match grazie anche all’innesto di Toccacieli per Schiavoni. Settima vittoria consecutiva che vale il secondo posto in coabitazione con Ferrara ad un solo punto di distacco dalla capolista Ancona che però ha una partita in più di tutte le immediate inseguitrici. Non solo prima squadra, ma oggi si disputerà come consuetudine il XXII trofeo Lino Liuti riservato alla categoria under 15 organizzato dalla Sabini.