La Sabini non si ferma: espugnata Macerata

1

CASTELFERRETTI

3

PARZIALI: 17-25, 19-25, 25-22, 22-25

PAOLONI : Menchi, Tobaldi, Biagetti, Paoletti, Calistri, Uguccioni, Leoni (L1), Persichini, Storani, Stella, Gentilucci, Montecchiari (L2), Elisei, Bonanni. All. Giganti.

SABINI CASTELFERRETTI: Beni, Schiavoni, Toccacieli, Violini, Gaggiotti, Mazzanti, Giaccaglia (K), Giuliani, Mancinelli, Mariotti, Pettinari G., Pieroni, Marchetti (L1), Palazzesi (L2). All. Fabbietti.

Arbitri: Albergamo -Porti

La Sabini non si ferma espugnando anche il glorioso Fontescodella dopo una battaglia durata oltre due ore. Castelferretti domina i primi due parziali e ha la possibilità di chiudere a proprio favore anche in tre set, ma sciupa troppo e i locali con l’inossidabile Tobaldi riaprono la partita. Nel quarto parziale partenza sprint dei padroni di casa, ma Castelferretti ricomincia a mettere a terra palloni importanti con la coppia Mancinelli-Violini. Dopo scambi alquanto combattuti si conferma come sempre prezioso per la Sabini l’ingresso al servizio di Mariotti oltre a un determinante Giuliani sottorete.