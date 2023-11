La Sangiustese esonera Bolzan, vecchia conoscenza della panchina biancoverde

Un altro cambio di panchina in Eccellenza. Stavolta tocca a quella della Sangiustese Vp.

Nella serata di lunedì è arrivata la comunicazione ufficiale da parte della società del sollevamento dell’incarico di mister Dario Bolzan, tecnico che in passato ha allenato anche il Castelfidardo.

" Si separano le strade tra mister Dario Bolzan e la Sangiustese VP. La Società lo ringrazia per il lavoro svolto sino ad oggi e per la grande professionalità dimostrata durante tutto il periodo del suo incarico, augurandogli le migliori fortune. Insieme al tecnico sollevato dall’incarico il vice Matteo Pazzi" si legge nel comunicato.

Fatale per l’allenatore che ha guidato per varie stagioni anche il Castelfidardo in D la sconfitta di domenica, casalinga, contro l’Atletico Azzurra Colli ultimo in classifica. Il sesto ko stagionale in campionato dove sono arrivati solo una vittoria e quattro pareggi, con la Sangiustese che occupa il penultimo posto della classifica con soli 7 punti assieme al Monturano Campiglione. Domenica i rossoblu saranno di scena a Urbania. Al momento la squadra è stata affidata a Massimo Ciccioli allenatore della Juniores