La sberla di Recanati si fa sentire Donadel adesso lavora sui nervi

La sconfitta subìta dall’Ancona a Recanati non può essere archiviata come un semplice episodio infelice di fine regular-season, troppi sono infatti gli aspetti che lasciano l’amaro in bocca. Anzitutto, perdere pesantemente contro una squadra che esprime una realtà del territorio più piccola e dalle ambizioni molto più contenute rispetto a quelle del capoluogo di regione non fa mai piacere, sa sempre di beffa. Ma, al di là di questi aspetti legati a un sano campanilismo, è il riemergere di vecchi problemi a destare preoccupazione, a costituire la materia sulla quale starà già lavorando Mister Donadel, forse un po’ illusosi anche lui di aver risvegliato le energie migliori nella positiva prestazione casalinga contro il Rimini, il suo esordio come allenatore titolare tra i professionisti. Ci riferiamo in primis all’ennesima espulsione patita dalla squadra, che ha posto la stessa in una condizione di pesante vulnerabilità durante il match, handicap sfruttato con cinismo da avversari che non sono certo, almeno non lo sono ancora, dei marpioni nella categoria. Intanto ieri allenamento al Del Conero per la squadra di mister Donadel. La truppa biancorossa è stata divisa in due gruppi: dopo il riscaldamento a secco, un blocco ha effettuato lavoro tecnico tattico, l’altro forza funzionale. Al termine delle sessioni i giocatori che avevano fatto un esercizio, hanno eseguito l’altro. Nella terza fase, partitella finale. Lavoro individuale per Camigliano e Petrella. Domani mattina, sempre nell’impianto di Passo Varano, seduta a porte aperte. Il mister dovrà lavorare soprattutto sui nervi. Forse anche i suoi visto il battibecco venutosi a creare a fine gara con i tifosi biancorossi. A questo proposito sta circolando un video in cui si vedono Donadel e i tifosi divisi da una rete. TRa le due parti gli animi non sembrano essere così esacerbati m, ma è chiaro che qualcosa sia successo e questo ha lasciato spazio a una lunga scia di polemiche. Dondale potrà riconquistare la fiducia dei tifosi solo con i risultati. A cominciare dalla gara dell’11 maggio prossimo (a questo punto la data sembra essere sempre più questa per la prima sfida playoff). Va detto, per essere sempre giusti ed equlibrati che nonostante gli inciampi, a conquista dei play-off non è mai stata in discussione, e va onorata al meglio. Lo scorso anno la squadra era arrivata molto sottotono al termine del campionato, ed il ravvicinato confronto contro l’Olbia evidenziò impietosamente tale situazione di stanchezza. Ora invece il nuovo tecnico avrà maggiori possibilità di recuperare le motivazioni del gruppo, oltre che l’apporto di alcuni punti fermi della squadra, come ad esempio il portiere Perucchini e l’attaccante Melchiorri a servizio completo.