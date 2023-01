La società punta tutto su Cannavò Ma l’attaccante piace pure ad altri

Ormai sembrano esserci pochi dubbi: sarà Kevin Cannavò l’attaccante su cui la dirigenza dell’Ancona farà all-in per questa sessione invernale. Classe 2000, Cannavò è alla sua terza stagione con la maglia della Vis Pesaro: per lui, quest’anno, diciassette presenze e zero gol realizzati finora, ma Micciola ha individuato in lui il sostituto ideale di Spagnoli. Scuola Palermo, Cannavò è una punta giovane, ma con ormai una certa esperienza tra i professionisti: quest’anno sta particolarmente risentendo del periodo negativo della squadra, ma ad Ancona potrebbe trovare l’ambiente giusto per rilanciarsi. Non solo punta centrale: Cannavò è un giocatore che, all’occorrenza, sa anche adattarsi ad ala sinistra. Un particolare non da poco per Colavitto, che, qualora la trattativa dovesse andare in porto, potrà contare su un elemento duttile e poliedrico, oro colato per una squadra costantemente vittima di infortuni. L’operazione si preannuncia però tutt’altro che semplice: sul giocatore ci sono infatti altre tre squadre, Entella, Siena e Sangiuliano City (militante nel Girone A).

Per questo la società ha già cominciato a guardarsi intorno: sfumato l’anconetano Paponi, accasatosi all’Imolese, resta sempre vivo l’interesse per Bocic del Frosinone. Un timido sondaggio è stato fatto anche per Federico Melchiorri, (nativo di Treia) anche lui in Serie B a Perugia, ma l’attaccante ha già dichiarato che preferirebbe continuare a giocare in cadetteria (di qui il rifiuto al Pescara nelle ultime ore). Rimane invece più defilato l’attaccante norvegese Julian Kristoffersen della Salernitana, con cui è stato semplicemente fatto un sondaggio esplorativo. Interesse è stato espresso anche nei confronti di Diego Gambale, centravanti classe ‘98 dell’Avellino in prestito dal Montevarchi, che ha finora totalizzato tre gol e due assist nel girone C: la concorrenza in questo caso è però folta, visto che su di lui ci sono anche Rimini, Cesena, Reggiana e Pescara, che si sta guardando intorno in caso di cessione di Lescano, ma la società irpina ha respinto al mittente tutte le richieste. Per quanto riguarda la difesa invece, nulla da fare per Dutu: il difensore rumeno, di proprietà della Fiorentina, si è infatti accasato al Gubbio. Per il centrocampo, rimane in stand-by l’affar Iannoni, con Castori che ha per ora messo il veto sulla sua cessione. Capitolo uscite: sempre più probabile la cessione di Ruani, che in Serie D è conteso da Vigor Senigallia e Porto D’Ascoli. Blindato invece Mondonico: il Crotone, proprietario del cartellino, aveva provato nei giorni scorsi a riportarlo alla base, ma la dirigenza dorica si era mostrata irremovibile, col giocatore che quindi rimarrà in biancorosso almeno fino a giugno.

Gianmarco Minossi