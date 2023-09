La squadra e il fattore pubblico: adesso i tifosi mettono pressione

L’Ancona tornerà in campo venerdì sera al Del Conero alle 20.45 per affrontare il Pineto dell’ex dorico De Santis e dell’ex Matelica Volpicelli: la procedura di prevendita per acquistare i biglietti è quella consueta, online e nei negozi convenzionati su Diyticket, www.diyticket.it. La prima al Del Conero di sabato scorso è stato un vero bagno di folla, con oltre 4600 spettatori presenti, compresi i 2400 della quota abbonati. Numeri che la dicono lunga sull’attesa che si respirava in città per questa prima partita dell’Ancona in casa, quanto sulla curiosità degli anconetani che volevano vedere all’opera la squadra di Marco Donadel dopo il debutto di Chiavari. Un dato, quello del pubblico, che fa balzare Ancona e il Del Conero immediatamente tra le prime posizioni in fatto di spettatori nel girone B: al quarto posto dietro a Pescara con 7187 spettatori, Ferrara con 7132 e Arezzo con 5000.

E’ un po’ presto per fare medie di pubblico, visto che le squadre hanno giocato una sola volta in casa in queste prime due giornate di campionato, ma non è presto per sapere che la città di Ancona ha un potenziale di pubblico molto importante, su cui sicuramente può influire il campionato della squadra di Donadel ma che a sua volta può influenzare la stagione dei dorici. Con una media di 2800 spettatori circa l’Ancona aveva concluso lo scorso campionato sempre al quarto posto, dietro a Cesena, Reggiana e Rimini. Quest’anno non sarà facile mantenere la quarta posizione, anche perché in classifica al momento mancano Cesena e Juventus Next Generation, che devono recuperare la partita in casa il 27 settembre, e i dati di Perugia-Pescara.

Il dato spettatori della prima partita stagionale dell’Ancona, comunque, rimane assolutamente incoraggiante anche se i dorici, perdendo in casa contro il Gubbio, hanno perso anche l’occasione per stimolare ulteriormente curiosità e passione degli anconetani in vista del match di venerdì prossimo contro il Pineto. I commenti sui social dopo il ko interno contro gli umbri vanno in diverse direzioni, come sempre succede in queste circostanze: c’è chi commenta duramente la prestazione dell’Ancona e chi, invece, predica pazienza e ricorda che è stata una sconfitta episodica, su cui incidono l’errore di Perucchini e il rigore non assegnato nel finale di gara.

Certo, un risultato positivo avrebbe fatto benissimo all’umore del pubblico, oltre che naturalmente alla classifica. Intanto c’è già chi si attiva e organizza la successiva trasferta, quella che martedì 19 settembre vedrà l’Ancona scendere in campo all’Orogel Stadium di Cesena ancora alle 20.45, proprio come venerdì prossimo in casa contro il Pineto: i club Noi Biancorosse e Cuba, infatti, organizzano un pullman per la gara in Romagna, su Facebook i recapiti da chiamare per prenotare un posto.

g. p.