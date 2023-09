La squadra non incanta. In Romagna serve altro

Frattura o no, il problema per l’Ancona esiste. Onore a Vitali per aver stretto i denti e aver dato la sua disponibilità per difendere la porta biancorossa. Ma sotto il profilo tecnico il secondo di Perucchini non aveva offerto garanzie neppure la scorsa stagione. E anche nelle amichevoli erano emerse lacune. Che fare? Sperare che Perucchini si riprenda presto e puntare anche sul ragazzino. Non sarebbe sbagliato. Per il resto quest’Ancona non incanta. Almeno per ora. A Cesena servirà dare di più.