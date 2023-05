La squadra si allena Lunedì la griglia degli scontri

La squadra s’è allenata ieri a porte chiuse al Del Conero, oggi riposo, domani mattina la ripresa degli allenamenti sempre al Del Conero, stavolta a porte aperte: le sedute di allenamento dell’Ancona richiamano allo stadio diversi sportivi che seguono passo passo il lavoro dei dorici in vista dell’appuntamento di playoff. Sono giorni intensi, quelli che avvicinano l’Ancona alla partita di giovedì prossimo contro la Lucchese. Giorni in cui Marco Donadel sta cercando di conoscere la squadra sempre meglio per poter preparare la migliore formazione possibile da opporre ai toscani. In città, nel frattempo, sale l’attesa per la partita, non solo grazie alla Curva Nord che tramite la sua pagina Facebook ha invitato tutti i sostenitori biancorossi a stare vicini alla squadra, ma anche perché lunedì, o al massimo martedì, la Lega Pro ufficializzerà la griglia definitiva dei playoff e deciderà l’orario della partita e verrà aperta la prevendità per assistere all’incontro. Lunedì, infatti, il tribunale federale deciderà in merito alla probabile penalizzazione del Siena che dovrebbe uscire dai playoff a vantaggio della Recanatese: se i biancorossi saranno penalizzati il Gubbio affronterà la Recanatese e il Pontedera il Rimini, mentre resterà invariato l’impegno dell’Ancona che affronterà la Lucchese. Intanto il tribunale federale ha respinto il ricorso del Piacenza e i playout cominceranno regolarmente oggi. Nel girone B si gioca la partita di andata che si disputa al Brilli Peri tra il San Donato Tavarnelle e l’Alessandria, già salva la Vis Pesaro.