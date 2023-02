La squadra si prepara al derby Intanto a Fermo comanda la neve

La squadra prepara la trasferta di Fermo in cui torneranno disponibili, dopo aver scontato la squalifica, sia Mezzoni sia Mondonico.

Dovrebbe tornare a disposizione anche Di Massimo che ieri s’è allenato regolarmente insieme ai compagni. Ieri s’è unito al gruppo anche Ruani, lavoro differenziato solo per il terzo portiere Piergiacomi.

Tutti a disposizione di Colavitto, dunque, tranne naturalmente l’infortunato D’Eramo. Stavolta il tecnico di Pozzuoli avrà a che fare con l’abbondanza di giocatori: con i rientri di Mondonico e Mezzoni, il dubbio sull’undici da opporre alla Fermana dovrebbe riguardare De Santis oppure Camigliano e sulla fascia Martina oppure Brogni.

Abbondanza anche a centrocampo, stavolta, con Gatto, Simonetti e Prezioso i principali candidati a vestire la maglia da titolare. In avanti Melchiorri e Moretti al momento sembrano intoccabili e dovrebbero vestire la maglia da titolare insieme a Petrella, oppure a Di Massimo. Ma dietro c’è anche un certo Spagnoli che ha bisogno di minutaggio per recuperare al più presto la condizione. L’allenamento di oggi pomeriggio al Paolinelli e la rifinitura di domani serviranno a Colavitto per allontanare ogni dubbio residuo sulla formazione.

Intanto nel Fermano è nevicato, ieri mattina lo stadio Recchioni era completamente ricoperto da uno strato bianco di qualche centimetro.

La neve durante la giornata s’è sciolta, soprattutto sulle strade. Se il campo dovesse rimanere come si presentava ieri mattina sicuramente per giocare serviranno gli spalatori, ma la partita non è a rischio, a meno che sul campo non cada moltissima neve nella notte tra domani e domenica.

g.p.