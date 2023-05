La stagione è arrivata alle battute finali La Nef chiude in bellezza, Loreto agli spareggi

La Nef chiude in bellezza il proprio campionato vincendo da tre punti contro la seconda forza del torneo, la Indeco Molfetta. La squadra di coach Roberto Pascucci chiude il campionato di fronte al proprio pubblico che ha comunque trascinato la squadra in un percorso più che positivo, considerando il ruolo da protagonista recitato nel corso della stagione in cui si è navigato sempre tra le prime della classe. La formazione di Pascucci - confermato anche per la prossima stagione sulla panchina dei senza testa - chiude così al terzo posto in classifica vincendo anche l’ultimo match dove Osimo gioca un parziale iniziale da applausi, forse uno dei migliori della stagione. Quintetto iniziale dei padroni di casa composto da Stella, Silvestroni, Cremascoli, Terranova, Di Bonaventura e Giovanni Chiarini. Risponde la squadra di coach Vito Difino con Lorusso, Ruggiero, Utro, Del Vecchio, La Forgia. La reazione ospite non tarda ad arrivare nella seconda frazione con La Forgia e Lorusso che trascinano i compagni al pareggio. Che però dura poco. Terranova con tre punti di fila e un ace è il protagonista di inizio terzo set chiuso poi in volata da due punti di Vignaroli. Dominio osimano anche nel quarto set con protagonisti Matteo Chiarini prima e Stella poi che chiudono la sfida in favore dei marchigiani in quattro parziali. Per Osimo un campionato comunque da protagonista dietro solo alla capolista Turi e a Molfetta.

"Volevamo fare bene per chiudere l’annata in bellezza e ci siamo riusciti – commenta Alessandro Stella – Molfetta voleva cercare di vincere per arrivare in vetta e sono venuti qui agguerritissimi. Noi abbiamo tenuto bene il campo e anche nei momenti difficili siamo riusciti a fare il nostro gioco. Una bella prestazione collettiva e sono felice di questo. Ci è mancata solo la ciliegina sulla torta con l’accesso nei play-off sfumato di un punto però essere arrivati terzi, ed essere la prima delle marchigiane, è un risultato importante".