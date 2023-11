La Stamura ha bisogno di punti, gara delicata con l’Amatori Pescara

La Stamura Ancona ci riprova, stavolta in posticipo. Posticipato dall’abituale giornata del sabato a domani pomeriggio, alle ore 18, il match interno della Stamura Ancona di coach Petitto che, reduce da otto sconfitte consecutive, nella decima giornata di serie B Interregionale ospita l’Amatori Pescara, una delle due squadre pescaresi. Classifica alla mano, l’Amatori è quella più forte: ha 10 punti in classifica, frutto di 5 vittorie e 4 sconfitte e occupa il quarto posto in coabitazione di Senigallia, Porto Recanati, Pisaurum. I biancoverdi nelle ultime giornate sono rimasti soli all’ultimo posto in classifica, complice la risalita delle rivali dirette, Pescara Basket e Roseto, che nell’ultima giornata hanno battuto due big come Porto Recanati e Senigallia: il quintetto di coach Petitto ora insegue a quattro punti di distanza chi sta davanti e sebbene non siano previste in questa prima fase di stagione regolare retrocessioni dirette ha bisogno di punti, per non affrontare la seconda fase del torneo (coi gironi Gold, Silver e Play-Out) all’inseguimento al fine di scongiurare la discesa in serie C. Arbitrano Giardini di Ancona e Sperandini di Corridonia (Mc).

a. p.