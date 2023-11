La Stamura non riesce a rialzarsi. Otto ko di fila e ora c’è il Pescara

Stamura, non ci siamo. È arrivato l’ennesimo ko per i dorici, l’ottavo consecutivo, praticamente la vittoria manca dall’esordio in campionato contro il Roseto, un successo che sorprese un po’ tutti. Poi la giovane squadra dorica ha spesso lottato, ha di nuovo sfiorato il successo in casa in almeno un paio di occasioni, ma lontano dal pubblico amico ha proposto la peggiore versione di sé stessa e così è successo anche nello scorso weekend nel palasport del quartiere fieristico di Pesaro, dove il Loreto ha vinto largamente 90-45. Troppo forti i pesaresi, sicuramente il roster più profondo e qualitativo dell’intero girone, ma Ancona davvero mai in partita e alla fine doppiata. La Stamura resta all’ultimo posto in solitaria ma quantomeno si riscatta nel torneo under 19 dove lo stesso roster, sempre guidato da coach Petitto, dopo due ko è tornato a vincere contro il Bramante 56-68, in trasferta.

Domenica, e non sabato, torna invece il torneo di B Interregionale: al PalaRossini eccezionalmente per una volta si giocherà alle 18 domenicali e non sabato per un altro match difficile contro una squadra ai primi posti, l’Amatori Pescara, attualmente a quota 10.