La telenovela Cioffi non si sblocca Manca la firma di De Laurentiis

L’Ancona aspetta Antonio Cioffi: il giocatore è già in ritiro con la squadra ma non si può allenare con i compagni, né tantomeno partecipare alle amichevoli finché non arriverà dal Napoli, squadra che ne detiene il cartellino, il nulla osta per il prestito. L’attaccante classe 2002 ha gran voglia di mettersi a disposizione del tecnico Donadel e della società per questa nuova avventura, ieri il giocatore avrebbe potuto essere schierato nel test contro la formazione primavera, ma senza tesseramento l’Ancona non può. La questione Cioffi rischia di trasformarsi in una telenovela, insomma, se il patron partenopeo Aurelio De Laurentiis non provvederà al più presto a mettere la firma sul suo nulla osta, permettendogli così di cominciare la preparazione in biancorosso.

Per il resto è tutto fermo, il diesse Francesco Micciola è concentrato sullo slot che permetterebbe di completare la squadra, quel ruolo di terzino destro o di esterno destro di centrocampo per cui nei giorni scorsi si sono fatti diversi nomi, ma l’impressione è che si dovrà aspettare. Così come servirà pazienza per eventuali altri innesti in attacco, prima la società dovrà trovare sistemazione per Mattioli, richiesto dalla Juve Stabia, e per Lombardi, e poi potrà far entrare qualche altro giocatore. Moretti e Petrella, invece, sono candidati a restare in biancorosso, come prime e naturali alternative a Spagnoli e a Energe (e Cioffi).

Per la corsia di destra, quella che nella partitella di ieri è stata inizialmente coperta dal baby Bugari, i nomi corrispondono a Federico Valietti, classe 1999 di proprietà del Genoa e attualmente al Vicenza con cui nello scorso campionato ha collezionato 25 presenze, e a Marco Somma, classe 2002 di proprietà della Sampdoria che nello scorso campionato ha giocato nel Pontedera collezionando 31 presenze.

Specialmente quest’ultimo, ma anche Valietti, sembra avere il profilo di giovane promettente che corrisponde a quello che cerca il diesse Micciola: lo dimostrano i sei acquisti entrati finora, più quello atteso di Cioffi, tutti giocatori nati dal 2000 in poi e che arrivano in biancorosso a contornare l’ossatura del gruppo costruita nella passata stagione.

Gli altri nomi, per il ruolo lasciato libero da Mezzoni, sono gli stessi dei giorni scorsi, e corrispondono a Francesco Corsinelli, di proprietà del Gubbio, ad Alessandro Albertini, del Cesena, e a Cristian Hadziosmanovic del Potenza, ma ci sarebbe anche la suggestiva ipotesi di riportare ad Ancona lo stesso Mezzoni, dal Napoli.

Certo che se per avere un giocatore in prestito dalla squadra di De Laurentiis bisogna aspettare così a lungo, facile immaginare che il diesse dorico pensi anche ad altre buone alternative, e quelle di Somma e Valietti sembrerebbero corrispondere al profilo richiesto.

