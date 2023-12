La The Begin brinda per le feste e guarda al futuro: "Vogliamo sognare con i piedi per terra"

Festa di Natale per la The Begin Volley Ancona che lunedì sera ha brindato al Seebay hotel di Portonovo. Presente ovviamente la prima squadra ma anche tutti i tesserati della società guidata dal presidente Guido Guidi. "Quando la scorsa estate – ha detto il patron – dicevamo di voler investire per costruire una squadra forte (e l’abbiamo costruita forte) non intendevamo soltanto forte in campo. Ma forte in senso lato: abbiamo legato sin da subito la costruzione della prima squadra al potenziamento del settore giovanile, maschile e femminile, in quella che vogliamo sia una sempre attenta costruzione di un Talent garden valoriale. La The Begin Volley non ha solo l’obiettivo di vincere e convincere, ma deve essere da esempio per i più giovani che guardano a noi e che già sono con noi. Dobbiamo allargare, essere inclusivi. Essere da stimolo ma anche da esempio. E l’atteggiamento durante le partite, dunque in campo, ma anche fuori dal campo, è decisivo. Il nostro stile è sognare in grande, provare a volare, appunto, ma tenendo i piedi ben saldi a terra. Umiltà e ambizione".

"In questo giorno di festa – ha concluso Guidi – ho il piacere di avere con noi Don Giancarlo e il Centro Papa Giovanni che per Ancona è un’istituzione. Tra le sue finalità, dal 1997, l’impegno a difendere e garantire il rispetto, la dignità, il diritto alla felicità di ogni persona con disabilità. Il diritto alla Felicità, già. Cosa c’è di piu bello e nobile del provare a rendere un po’ più felici le persone. Dobbiamo lasciare un’impronta positiva, ispirando e guidando i giovani verso un futuro promettente, dove i giovani possano crescere non solo come atleti ma anche come persone".