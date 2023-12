La The Begin passa sulle ali dell’entusiasmo

1

ANCONA

3

Parziali: 14-25, 18-25, 26-24, 10-25

PIETRO PEZZI : Oliva 10, Minniti, Sfondrini 9, Cerquetti 3, Ciccorossi, Cardia, Zama 1, Baroni, Giugni 6, Fiorini 9, Foschini, Marchini, Raggi 4, Rossi. All. Rizzi

THE BEGIN VOLLEY ANCONA: Durazzi 10, Giorgini, Larizza 4, Giombini, Pulita, Albanesi, Gasparroni, Fantauzzo 18, Tomassetti, Ferraro 8, Ferrini 11, Sansonetti, Santini 19. All. Della Lunga.

Arbitri: Callegari e Carcione

Ancona passa anche alla Montanari e balza in vetta della classifica del girone E della B maschile grazie pure alla vittoria di Osimo a Ferrara che costa agli emiliani il primo posto in classifica. La squadra di Della Lunga parte forte con un attacco efficace che mette in crisi la difesa di casa. Grande equilibrio regna nel terzo set dove arriva la reazione di Ravenna che la spunta ai vantaggi. Ma è un fuoco di paglia visto che nel quarto set Ancona domina mettendo in campo tanta determinazione.