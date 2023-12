La The Begin soffre solo nel secondo set: Lube ko

3

CIVITANOVA

0

PARZIALI: 25-14, 25-23, 25-20

THE BEGIN VOLLEY : Durazzi, Giorgini, Larizza 2, Giombini, Pulita, Albanesi, Gasparroni 4, Fantauzzo 13, Tomassetti, Ferraro 9, Ferrini 14, Sansonetti, Santini 14. All. Della Lunga.

LUBE CIVITANOVA: Giacomini 5, Giani 5, Stambuco, Iurisci 7, Spina, Raccosta, Dolcini, Lanciotti, Cremoni 18, Baldoni, Zara 3, Piercamilli, Stella, Zamparini. All. Rosichini

Arbitri: Mazzocchio e Cocco

Pronostico rispettato da Ancona che supera l’ostacolo Lube. Ferrini & C. interpretano bene il match senza sottovalutare i giovani di Rosichini. Il primo set scorre via senza difficoltà per i padroni di casa che imprimono subito un grande ritmo e già a metà frazione riescono ad allungare. Ancona soffre di più nel secondo set, rischiando addirittura di perderlo, ma la Lube non riesce a mettere a terra i due punti mancanti subendo la rimonta dei padroni di casa. Equilibrato il terzo set con la squadra guidata di Dore Della Lunga che accelera nel finale con il trio Ferrini-Santini-Fantauzzo che chiudono in doppia cifra.