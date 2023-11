La The Begin vince la sfida tra seconde

3

SAN SEVERINO

0

Parziali: 25-22, 25-14, 25-20

THE BEGIN VOLLEY : Durazzi 7, Giorgini, Larizza 3, Giombini, Pulita 1, Albanesi, Gasparroni, Fantauzzo 15, Tomassetti, Ferraro 10, Ferrini 14, Sansonetti, Santini 9. All. Della Lunga.

SIOS NOVAVETRO SAN SEVERINO MARCHE: Muscolini, Plesca 5, Petrocchi 2, Ferrara, Molinari 1, Corradini 1, Marinozzi 11, Magnanini 3, Morelli 13, Valentini, Rizzuto, Paolucci 2, Tarquini. All. Pasquali.

Arbitri: Mercuri e Totò

Quarta vittoria consecutiva per Ancona che stende in tre set San Severino nello scontro tra le seconde in classifica. Che ha richiamato un bel pubblico al PalaBrasili dove le qualità, il carattere e la tenuta mentale di Ferrini e compagni sono determinanti nei momenti fondamentali. "Siamo partiti male, l’avversario ci ha scombinato un po’ le carte in tavola iniziando con un altro palleggiatore e cambiando molto giocatori - riflette coach Della Lunga -. Abbiamo sbagliato troppo, poi però siamo riusciti a rimettere in piedi il set con un po ‘ di concentrazione in più e qualche buona giocata".