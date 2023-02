La tifoseria davanti alla curva per incitare la squadra

La squadra ieri mattina s’è allenata a porte chiuse allo stadio Del Conero, stamattina la replica davanti a una Curva Nord che ha richiamato tanti appassionati a sostenere i biancorossi nell’ultimo allenamento prima della sfida prevista domani contro la Virtus Entella. I dorici hanno svolto un allenamento di attività individuale, riscaldamento tecnico di gruppo, lavori di rapidità e di esplosività e, infine, grande spazio alla tattica in vista della partita contro i liguri. Ha lavorato a parte il centrocampista Ruani, in gruppo come nel giorno precedente l’attaccante Alessio Di Massimo che, dunque, torna pienamente a disposizione di Colavitto, anche se non ancora al meglio. Intanto il terzo portiere, Alessio Piergiacomi, è stato dimesso dall’ospedale. Stamattina, dunque, la rifinitura davanti alla tifoseria che s’è data appuntamento alle 9.30 davanti alla curva per incitare e caricare la squadra in vista del big match contro l’Entella. Un avversario, la formazione ligure, che merita assoluto rispetto: nove risultati utili consecutivi, di cui sette vittorie, la dicono lunga sul cammino recente della squadra di Gennaro Volpe che, tra l’altro, finora è l’unica big del campionato contro cui l’Ancona non è riuscita a vincere. Ha vinto il ritorno contro la Reggiana, infatti, e poi l’andata a Cesena, ma non contro l’Entella, anche a causa di quella sfortunata e incredibile partita di Chiavari in cui i dorici in vantaggio per due reti furono rimontati e sorpassati proprio nel finale. Altra Ancona, quella attuale che domani cercherà il riscatto contro i liguri, reduce da due prove non certo convincenti, a Fermo e contro l’Olbia, ma squadra che ora vanta una panchina lunga, innesti di qualità come la stella Melchiorri, e il recupero che potrebbe rivelarsi fondamentale di giocatori come Spagnoli e Di Massimo. Ieri la squadra s’è allenata a porte chiuse proprio per non svelare quelle che saranno le decisioni di Colavitto in vista del match di domani. Alcuni punti dell’undici di partenza, però, sembrano piuttosto scontati: in porta ci sarà Perucchini, in difesa Mezzoni, Mondonico, probabilmente De Santis, rientrante dalla squalifica, e Martina completamente ristabilito. A centrocampo sembrano certe due pedine su tre, e cioè capitan Gatto e il giovane Simonetti, rivelazione di questa stagione. Insieme a loro due, è probabile che Colavitto scelga uno tra Prezioso e Paolucci, giocatori entrambi in grado di dare alla squadra qualità in attacco. In avanti l’Ancona si dovrebbe presentare al Del Conero con lo stesso attacco della scorsa settimana, e cioè con Petrella e Moretti a sostegno di Melchiorri, con Spagnoli e forse anche Di Massimo – insieme agli altri – pronti a subentrare nella ripresa.

g.p.