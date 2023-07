La Trillini esalta la ‘jesina’ Volpi "Ha un’enorme determinazione"

Mi chiamo Alice Volpi e vengo da lontano. Oddio, lontano. Quando di parla di scherma, e qui di scherma si parla, il punto di partenza è sempre lo stesso: il palazzetto di Via Solazzi. ‘Lontano’, in questo caso, è la Toscana, Siena dove è nata – mamma brasiliana - nell’aprile del 1992 (non chiedetemi quale contrada – avverte non senza un pizzico di malcelata preoccupazione la sua maestra e mentore Giovanna Trillini – non me la ricordo, ci tiene tantissimo se per caso sbaglio rischio di rovinare un amicizia). Il Club Scherma Jesi mette in bacheca l’ennesimo trionfo mondiale – il secondo personale per la fiorettista toscana dopo Wuxi nel 2018 – grazie alle imprese di una atleta dalle origini schermistiche non strettamente legate al Club più medagliato al mondo. Per capirci: Stefano Cerioni, Giovanna Trillini, Valentina Vezzali, Elisa Di Francisca, il quartetto che ha dominato la scena mondiale per un terzo di secolo, tutti hanno cominciato giovanissimi a frequentare la palestra di Via Solazzi, tutti hanno avuto la fortuna di attirare le critiche benevoli del maestro Triccoli. In tempi recenti, sempre per capirsi, sono cambiati i maestri, la scuola è rimasta a stessa anche per Tommaso Marini, falconarese cresciuto in Ancona in rampa di lancio per Parigi 2024.

La storia ‘jesina’ di Alice Volpi è cominciata qualche anno fa, in età non proprio scolare. "Era il mio primo incarico di maestra con la nazionale, Alice è stata la prima che mi è stata affidata – ricorda Giovanna Trillini, icona del club e primo oro della scherma jesina al femminile – si è subito creato un buon feeling tra noi, una proficua collaborazione che sta dando i suoi frutti. E’ una atleta di grande carattere e determinazione oltre alla ‘tigna’ che ha reso famosi noi jesini: non vinci due mondiali se non sei il primo a crederci". Che tipo è Alice lontano dalla pedana (ndr è fidanzatissima con Daniele Garozzo, azzurro della nazionale maschile, oro a Rio 2016).

"Brasiliana! – scherza Trillini – una ragazza solare, molto positiva che ama prendere i sui tempi. Un difetto? Nel calcio tifa Fiorentina, quasi un affronto per una juventina come me!". A Milano, a tifare azzurriazzurre, anche l’ultima jesina a salire, Londra 2012, sul gradino più altro del podio iridato, Elisa Di Francisca. Che non ha dubbi sui benefici effetti della scuola cara al maestro Triccoli. Anche per chi arriva da lontano. "Alice? Grande determinazione, mano educata, con maestri come Stefano e Giovanna si può solo migliorare, un successo che è molto più di un viatico verso Parigi, un obbiettivo che vuole fortissimamente. I segreti dei successi dei nostri allievi? Oltre all’aria speciale che si respira in Via Solazzi, un buon bicchiere di Verdicchio: quello sempre, ti rilassa, ti tranquillizza e ti da un energia che levati|".

Gianni Angelucci