La Vela Ancona vola: è campione regionale

La squadra master della Vela Ancona di nuovo campione regionale: ai nuotatori anconetani e a quelli chiaravallesi, da quest’anno insieme, riesce l’impresa, anche se alla fine della manifestazione che s’è svolta a Fabriano nei giorni scorsi non sembrava proprio così. Vela Ancona, infatti, al quarto posto al termine delle gare, ma con punteggi evidentemente sbagliati e segnalati al comitato regionale della Federnuoto che, nei giorni successivi, ha provveduto a rimediare agli errori dovuti al software dei cronometristi e a riconteggiare il tutto, con il risultato che la Vela Ancona s’è confermata campione regionale. Grande soddisfazione per il team anconetano del presidente Igor Pace, che ancora una volta ha dimostrato impegno e compattezza, portando a gareggiare nella vasca fabrianese ben 49 atleti, il gruppo più numeroso presente ai Regionali, e vincendo la classifica non solo con le prestazioni di punta, ma con con una qualità generale molto omogenea orientata verso l’alto, comprese le tante staffette da record. Leonardo Belfioretti, Sara Bramucci, Stefano Loreti, Davide Marzocchi, Andrea Consolani, Giulia Roversi, Piero Fabiani, Michael Guidarelli, Francesco Luconi, Federica Orlandi: sono loro le prime dieci prestazioni per punteggio, il top della squadra nelle gare individuali, ma poi vengono anche le prove di Federico Gregorio, Teo Norelli, Igor Capecci, Francesco Secchiaroli, Lorenzo Manoni, Francesco Occelli, Andrea Cesaroni, Jacopo Parasecoli, Luigi Nataloni, Isabella Calducci, Mattia Quattrini, Laura Vitaloni, Mirko Schiavoni, Samuele Tozzi e Maria Vittoria Vecchietti, sempre in ordine di performance. E le altre. Una pioggia di medaglie, ma anche di primati regionali. Al femminile Chiara Belfioretti nei 50 farfalla M25, Sara Bramucci nei 50 stile libero M30, Laura Vitaloni nei 200 dorso M50. Quindi le staffette femminili: la 4x50 stile libero (Vecchietti, Roversi, Belfioretti, Bramucci) M100, la 4x50 stile libero M200 (Leonardi, Orlandi, Vitaloni e Mandolini). Al maschile Stefano Loreti nei 50 farfalla M55. Poi le staffette maschili: la 4x50 misti M160 (Belfioretti L., Guidarelli, Loreti e Marzocchi), la 4x50 stile libero M200 (Marzocchi, Consolani, Fabiani e Loreti). Infine i primati delle mistaffette: la 4x50 misti M100 (Luconi, Tozzi, Cianca e Vecchietti), la 4x50 misti M120 (Belfioretti L., Schiavoni, Belfioretti C. e Bramucci) e la 4x50 misti M200 (Vitaloni, Orlandi, Consolani, Fabiani.