La Vigor a Tolentino per continuare a sognare

La Vigor viaggia verso Tolentino per continuare a sognare. La posta in palio è alta per entrambe: i rossoblu si sono messi in testa di rovinare la festa alla capolista Pineto, mentre i cremisi cercano punti salvezza ed un successo donerebbe loro nuova linfa. "Dopo la vittoria di domenica scorsa ci siamo caricati ancor di più – afferma Aldo Clementi, tecnico rossoblu –. Gli allenamenti sono stati intensi, purtroppo però abbiamo qualche acciaccato di troppo alla vigilia di una partita delicatissima. Il Tolentino è una squadra giovane e coraggiosa ed abbiamo tutto da perdere vista la nostra posizione in classifica. Ad inizio campionato nessuno si sarebbe immaginato tale distanza tra noi ed i cremisi, la gara di andata infatti è stata estremamente equilibrata e nonostante l’andamento del campionato i nostri prossimi avversari sono una formazione assolutamente temibile – continua l’allenatore che si sofferma anche sul suo passato –. Ho dei bellissimi ricordi dell’esperienza da allenatore del Tolentino, ho ricevuto un’ottima accoglienza ed ho conosciuto persone squisite. Purtroppo però il Della Vittoria mi ha regalato pochissime gioie da avversario, non ho mai vinto quindi spero di invertire questa tendenza estremamente negativa".

Lo stadio Della Vittoria suscita invece dolcissimi ricordi alla Vigor, difatti nella mente dei tifosi senigalliesi le immagini della storica promozione in Eccellenza sono ancora nitide. Il 19 maggio del 2019 la Vigor Senigallia, ai tempi allenata da Guiducci, riuscì a completare il grande salto battendo, nel campo neutro di Tolentino, l’Atletico Ascoli. Mattatore assoluto di quella giornata memorabile fu Denis Pesaresi, autore del primo gol. Stavolta però il totem rossoblu non potrà scendere in campo a causa del rosso rimediato domenica scorsa.

L’assenza di Denis Pesaresi non è l’unica ad impensierire mister Clementi visto che darà forfait anche lo stakanovista del centrocampo Matteo Baldini a causa di un problema al flessore. Problemi alla caviglia anche per Magi Galluzzi per una distorsione, ma lo staff tecnico nutre un cauto ottimismo sulle condizioni fisiche del centrale di Senigallia. Perri al posto di Pesaresi, Rotondo al centro della difesa se Magi Galluzzi dovesse alzare bandiera bianca. Sostituzioni che lasciano pochi dubbi, decisamente meno ovvie le scelte del tecnico per ridisegnare il centrocampo: ballottaggio a tre tra Lazzari, Alessandro Pesaresi e Pierpaoli, difficile capire chi la spunterà.

Probabile formazione: Roberto, Bucari, Magi Galluzzi, Marini, Mori, Gambini, Mancini, Pesaresi A., Kerjota, Perri, D’Errico. Calcio d’inizio alle 14:30 al "Della Vittoria" di Tolentino, arbitra il signor Ciro Aldi di Lanciano.

Nicolò Scocchera