La Vigor Castelfidardo di Pollenza cala il pokerissimo

CASETTE VERDINI

2

VIGOR CASTELFIDARDO

5

CASETTE VERDINI: Giorgi, Telloni, Ciurlanti (20’ st Bordi), Tidiane (27’ st Mandolesi), Donnari, Cerquozzi, Gentilucci (1’ st Malaccari), Lami (1’ st Latttanzi), Ulivello, Russo, Romanski (13’ st Ribichini). In panchina: Ripani, Barchetta, Ramadori, Rango. All. Pavoni

VIGOR CASTELFIDARDO: Carpera, Gambacorta, Brugiapaglia, Mosca, Bandanera (42’ st Picciafuoco), Marconi, Fermani (39’ st Borbotti), Ballarini, Altobello (46’ st Gasparrini), Terrè (27’ st Arifi), Rombini (31’ st Storani). In panchina Flumini, Calligari, Picciafuoco, Arifi, Gasparrini, Borbotti, Grayaa, Storani, Fanesi. All. Manisera

Arbitro: Uncini di Jesi

Reti: 2’ pt Rombini (rig), 12’ pt e 37’ st Ulivello, 43’ pt (rig) e 3’ st Altobello, 46’ pt Terrè, 38’ st Arifi.

Pokerissimo di gol per la Vigor Castelfidardo che non poteva iniziare meglio il campionato. Pronti via e la Vigor va in vantaggio su rigore con Rombini. Il pari arriva con una punizione di Ulivello. Nel finale del primo tempo gli ospiti segnano due volte. Ancora su rigore, ma stavolta con Altobello, e poi con una ripartenza di Terrè. A inizio ripresa arriva la doppietta personale di Altobello imitato poi da Ulivello. Arifi poi con un diagonale chiude il festival del gol.