La Vigor Castelfidardo esulta: conquistato un posto playoff

VIGOR CASTELFIDARDO

: Cavalletti, Andreoletti (32’ st Guenci), Pasquinelli, Damiani, Colombaretti, Canapini, Vitali, Passarini, Benvenuti (43’ st Duranti), Rivelli (40’ st Ordonselli), Esposito (32’ st Zandri). All. Crespi

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardo, Baccarini, Gasparini, Gioielli, Marconi, Santoni M. (35’ pt Arifi, 23’ st Kante), Malaccari, Ballarini (48’ st Gasparrini), Altobello, Mosca, Grayaa (19’ st Calligari). All. Manisera

Arbitro: Paoletti di Fermo

Reti: 13’ st Colombaretti, 39’ st Kante, 47’ st Mosca

Note: espulso al 46’ st Pasquinelli

Tre punti d’oro per la Vigor Castelfidardo che espugna il campo di San Costanzo. Ultimo della classe, ma mai domo e reduce da un pareggio la scorsa settimana conquistato sul campo dei Portuali.

La Vigor di mister Manisera vince in rimonta e in pieno recupero e, almeno per una notte, si posiziona in zona playoff agguantando il quinto posto in classifica in attesa dei risultati odierni. Le reti arrivano tutte nel secondo tempo.

E sono proprio i padroni di casa a passare in vantaggio. E’ Colombaretti a sbloccare il risultato con un colpo di testa a seguito di un calcio d’angolo. La Vigor ci mette un po’ per recuperare.

Solo al 39’ arriva il momentaneo pareggio con Kante che risolve con il gol una mischia. In pieno recupero la rete che decide la sfida siglata da Mosca su punizione guadagnata dagli ospiti con conseguente espulsione per fallo su chiara occasione da gol di Pasquinelli.

C’è il tempo anche per una rete annullata ai padroni di casa per un presunto fuorigioco con vibranti proteste da parte dei ragazzi di Crespi.