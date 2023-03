La Vigor Castelfidardo si ferma a Urbania

urbaniA

2

vigor Castelfidardo

0

: Ducci, Sema, Aluigi, Brisigotti (38’ st Catani), Giovanelli, Temellini, Pagliardini (42’ st Cantucci), Paradisi, Ottaviani (36’ st Fraternali), Braccioni, Rasponi (23’ st Franca). All. Omiccioli

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Baccarini, Gasparini (29’ st Kantè), Gioielli, Marconi, Santoni, Malaccari, Guercio (31’ pt Ballarini), Rombini (7’ st Altobello), Mosca, Grayaa (29’ st Romagnoli, 36’ st Calligari). All. Manisera

Arbitro: Tasso di Macerata Reti: 11’ st Pagliardini, 26’ st Franca

Si ferma a Urbania, nel recupero infrasettimanale, la serie positiva della Vigor Castelfidardo. Il match valido per 24^ giornata (PromozioneA) non disputato a inizio marzo per un malanno fisico accusato dall’arbitro sorride ai locali che si riprendono il secondo posto solitario a discapito dei Portuali. La Vigor cade nella ripresa. E’ bomber Pagliardini e Franca a stendere la squadra di Manisera. Promozione (girone A). Classifica: K Sport Montecchio 58; Urbania 45; Portuali 42; S.Orso 40; Gabicce Gradara e Fermignanese 37; Moie Vallesina e Vigor Castelfidardo 36; Atletico MondolfoMarotta 34; Valfoglia e Biagio Nazzaro Chiaravalle 33; Villa S.Martino e Barbara 28; Cagliese 25; Osimo Stazione 22; Olimpia Marzocca 21; S.Costanzo 12.