La Vigor Castelfidardo torna a casa: "Vietato abbassare la guardia"

Nel girone B debutto casalingo per una Vigor Castelfidardo che non poteva iniziare meglio la stagione. Vittoriosa in campionato, segnando una settimana fa addirittura cinque gol sul campo del Casette Verdini, e prima ancora in Coppa Italia, sempre in trasferta, sul campo di quell’Appignanese che oggi invece sarà di scena a Castelfidardo (a porte chiuse) per la seconda giornata di campionato. "Sarà una partita completamente diversa da quella di Coppa - sottolinea il tecnico dei fidardensi, Manisera -. E’ una squadra difficile da affrontare, con buoni giocatori e che ha bisogno di dare una svolta immediata al campionato". La Vigor non dovrà abbassare la guardia continuando a macinare gioco e a segnare gol come ha fatto nelle prime due uscite ufficiali. Con bomber Altobello che vorrà lasciare ancora il segno dopo la doppietta segnata sabato dalle parti di Pollenza. Nella Vigor non ci saranno di sicuro Lombardi e Malaccari. Chissà se oggi uscirà il primo pareggio nel girone B dopo una prima giornata senza mezze misure?

Il programma della seconda giornata (ore 15:30). Girone B. Oggi: Vigor Castelfidardo-Appignanese, Cluentina-Palmense, Corridonia-Trodica (ore 15), Elpidiense Cascinare-Monticelli (ore 15), Matelica-Aurora Treia (ore 15), Porto Sant’Elpidio-Sangiorgese Monterubbianese, Rapagnano-Casette Verdini (ore 15). Domani: Potenza Picena-Atletico Centobuchi. Classifica: Vigor Castelfidardo, Porto Sant’Elpidio, Corridonia, Palmense, Cluentina, Rapagnano, Monticelli e Aurora Treia 3; Trodica, Atletico Centobuchi, Potenza Picena, Elpidiense Cascinare, Matelica, Sangiorgese Monterubbianese, Appignanese e Casette Verdini 0.