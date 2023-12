La Vigor Castelfidardo vola: terza vittoria

VIGOR

3

CORRIDONIA

1

VIGOR : Lombardi, Gambacorta, Brugiapaglia (17’ st Malaccari), Gioielli (22’ st Ballarini), Marconi, Santoni, Testa (14’ st Calligari), Terrè (38’ st Bandanera), Storani (22’ st Altobello), Mosca, Rombini. Panchina: Flumini, Scansani, De Maio, Barigelli. All. Manisera.

CORRIDONIA: Mazzocca, Monti (19’ st Borioni), Vitali (14’ st Marinelli), Del Moro, Romagnoli, Cesca (38’ st Galdenzi), Garbuglia, Mariani (25’ st Piccinini), Ogievba (28’ st Zazzetti), Ruzzier, Cornero. Panchina: Piergiacomi, Buontempo, Giannini, Marcelletta. All. Fondati.

Arbitro: Crincoli di Ascoli.

Reti: 16’ pt Ruzzier, 15’ st Rombini, 35’ st Gambacorta, 40’ st Altobello (rig.)

La Vigor vola. Terza vittoria consecutiva per la capolista, stavolta in rimonta e costruita nella ripresa dopo lo svantaggio nel primo tempo con il gol ospite di Ruzzier. Nella ripresa pareggia Rombini in mischia. Il vantaggio realizzato da Gambacorta complice una deviazione, poi lo stesso Gambacorta si procura il rigore (fallo di mano di un difensore) che viene realizzato da Altobello.