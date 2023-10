La Vigor cerca il riscatto. Clementi punta L’Aquila

La Vigor cerca riscatto e attende Gianfranco D’Errico. Non è un momento fortunato per i rossoblu: la sconfitta di Chieti, il via vai in infermeria… Aspetti che stanno mettendo i bastoni tra le ruote al mister, ma Clementi non si scompone e pianifica il riscatto contro L’Aquila: neopromossa di fatto, ma con ambizioni ben più alte rispetto ad una comune matricola. Il gruppo lavora sodo, ma qualcuno non è ancora pronto. Tra gli indisponibili spicca il nome di Gianfranco D’Errico a cui la voglia di tornare in campo certo non manca.

Il caldo abbraccio del "Bianchelli" però non arriverà tanto presto come sottolinea lo stesso attaccante vigorino: "Sto molto meglio, ma i tempi non sono ancora maturi – afferma D’Errico -. La prossima settimana dovrei riprendere gli allenamenti con maggiore intensità, spero di essere a disposizione del mister tra un paio di partite".

Non è stato un periodo facile per Gianfranco: gli innumerevoli infortuni della passata stagione sembravano ormai alle spalle, il sontuoso precampionato disputato nel corso dell’estate ha fatto ben sperare, poi l’ennesima lesione, stavolta al retto femorale. Un’altra noia, l’ennesimo episodio che ha tolto il sorriso all’italo argentino.

"Purtroppo sono di nuovo alle prese con gli infortuni - conferma D’Errico -. Nel corso dell’estate avevo svolto allenamenti mirati che mi avevano permesso di iniziare il raduno al meglio. Questi guai fisici tolgono la serenità, ma sono fiducioso. Spero di tornare in campo dopo la sfida di Campobasso".

Se lo augurano tutti, per il momento Clementi dovrà rinunciare a uno degli elementi più talentuosi. Acciaccati anche Gambini, Pesaresi e Tomba, ma la situazione sembra meno grave.

Chi invece è tornato in piena forma è il portiere Alessio Sarti: "Dopo lo stop a causa dell’ appendicite non ho più accusato dolori, oggi mi sento bene. La settimana successiva però è stata davvero complicata - ribadisce il portiere -. Alcuni giorni di inattività, dedicati al completo riposo, non mi hanno permesso di essere subito al 100%, il peggio però è alle spalle".

Prosegue intanto la prevendita dei biglietti che terminerà domenica mattina alle ore 11.

I tagliandi sono acquistabili nelle edicole Fioretti e da Quilly’s: la società raccomanda ai tifosi di usufruire del servizio prevendita per evitare code ai botteghini.

Nicolò Scocchera