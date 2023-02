La Vigor con il Trastevere per volare in alto

di Nicolò Scocchera

E’ il giorno di Vigor-Trastevere, la gara che probabilmente incoronerà la definitiva antagonista del Pineto. Per qualcuno è la partita dell’anno, per il tecnico rossoblu una sfida importante all’interno dello straordinario percorso dei suoi giocatori. "E’ un match di cartello, anzi lo è diventato se consideriamo le aspettative di inizio campionato – afferma il tecnico della Vigor Aldo Clementi –. Ho la sensazione che le prestazioni ed i risultati straordinari di questa squadra stiano diventando normali, quasi scontati. Non c’ è nulla di ordinario invece, nulla di ovvio, nel vederci battagliare con squadre costruite per vincere". La Vigor è stata definita con vari appellativi: sorpresa, rivelazione, matricola terribile. Oggi è una certezza di questo girone. Nonostante ciò Aldo Clementi usa un termine specifico per definire l’attuale posizione in classifica: "Come dico spesso, siamo degli infiltrati nelle zone nobili della graduatoria – dice l’allenatore –. Si è parlato di occasione persa a Tolentino, non dimentichiamo però lo sforzo mentale di questi ragazzi, chiamati a superare i propri limiti ogni domenica. E’ un campionato esaltante, ma anche logorante perché le aspettative su di noi aumentano domenica dopo domenica. Ci esaltiamo di fronte ad avversari eccezionali, quando invece dobbiamo far noi la partita abbiamo qualche difficoltà". Oggi la Vigor dovrà pensare solo al Trastevere per difendere al meglio il secondo posto. Per avere la meglio su un avversario così competitivo serve la miglior condizione fisica, la Vigor invece deve fare i conti con qualche sgradito problema. Il primo guaio riguarda D’Errico. L’estroso attaccante vigorino non è affatto in forma: il suo problema sarebbe riconducibile alla pubalgia che ne limita il minutaggio in campo. Non sarà della partita neppure Rotondo: il difensore non ha ancora tolto le stampelle in seguito al duro colpo rimediato nel finale della partita di Tolentino. Ci sono però anche notizie positive: torna a disposizione Baldini dopo le noie al flessore così come Magi Galluzzi che ha smaltito la distorsione alla caviglia. L’assenza di D’Errico dall’undici iniziale appare certa, al suo posto potrebbe rivedersi Vrioni che andrebbe a completare il reparto offensivo al fianco di Kerjota e Denis Pesaresi pronto al rientro dopo la squalifica. Probabile formazione: Roberto, Bucari, Marini, Magi Galluzzi, Tomba, Gambini, Mancini, Baldini, Vrioni, Kerjota, D. Pesaresi.

La direzione della gara, in programma al "Bianchelli" alle 15, è affidata al signor Picardi di Viareggio.

Se la giornata di ieri è risultata molto importante per lo staff tecnico rossoblu, per Giovanni Pierpaoli è stata memorabile. Il giovane centrocampista senigalliese ha infatti conseguito la laurea in Economia e Commercio raggiungendo un risultato fondamentale per il suo futuro. Anche la Vigor oggi pomeriggio saprà qualcosa in più sul suo futuro, ma per fare in modo che sia radioso servirà una prestazione da 110 e lode.