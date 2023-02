La Vigor contro la capolista "Batterli non è impossibile"

Una vittoria per custodire il sogno di rimonta. Questo è il desiderio dei tifosi, la speranza di tutto l’ambiente, ma tra il dire ed il fare c’è di mezzo il Pineto. La compagine abruzzese guidata da Daniele Amaolo si appresta ad affrontare la Vigor con il solo obiettivo di rafforzare il proprio primato e spazzare via i sogni di gloria della concorrenza.

A proposito del mister, Amaolo è l’ex di giornata, la sua esperienza nella Spiaggia di Velluto risale ad inizio millennio, ma non fu una stagione memorabile. Oggi però il suo Pineto è la squadra da battere, nella gara di andata i senigalliesi hanno assaggiato il potenziale di un gruppo che naviga a vele spiegate verso il campionato di Serie C.

Classifica alla mano, spetta ai vigorini il difficile compito di tenere vivo un campionato che sembra avere un unico padrone. Mister Clementi lo sa bene, ma non vuole caricare di eccessive aspettative la sua squadra. "Ai ragazzi ho chiesto di affrontare questo impegno con serenità – afferma il tecnico della Vigor Clementi -. Il Pineto sembra imbattibile, ma se siamo secondi un motivo ci sarà. Probabilmente nel corso di una stagione i valori tecnici dei nostri prossimi avversari si riveleranno superiori ai nostri, ma nella gara secca la Vigor può giocarsela alla pari con tutti, è una caratteristica che fa parte del nostro dna".

La Vigor vuol far bella figura davanti ai propri tifosi a prescindere dal pronostico e dalle voci su possibili defezioni tra le fila avversarie come ribadisce il tecnico: "Il Pineto deve fare i conti con qualche squalifica, ma questo aspetto non mi interessa affatto, è una formazione talmente completa che dispone di infinite risorse. In tutta onestà non mi soffermo mai su ciò che fanno gli altri, men che meno mi crogiolo sulle sfortune altrui, ciò che conta è lo spirito dei miei ragazzi. Non voglio vedere un atteggiamento remissivo, nella gara di andata siamo andati in confusione dopo il primo gol, stavolta vorremmo scrivere una storia diversa". Il tecnico vigorino si sofferma anche sulla condizione fisica del gruppo e tra i giocatori in dubbio ce n’è uno che desta particolare preoccupazione.

"Kerjota sarà valutato nelle prossime ore, purtroppo ha subito un colpo piuttosto forte in allenamento ed è stato costretto a fermarsi - conclude il tecnico -. In settimana abbiamo dovuto fare i conti con l’assenza di Marini, per fortuna però l’attacco febbrile sembra alle spalle e l’altro ieri è tornato ad allenarsi. È tra gli arruolabili Lazzari, anche lui alle prese con l’influenza, oltre a Bartolini che invece ha ripreso l’attività con il gruppo dopo un lungo stop. Di sicuro ci vorrà tempo per ammirare il miglior Bartolini, ma è una buona notizia per il prosieguo della stagione".

Probabile formazione: Roberto, Bucari, Tomba, Rotondo, Magi Galluzzi, Gambini, Mancini, Baldini, Vrioni, Pesaresi D., D’Errico. Come d’abitudine il calcio d’inizio è in programma alle 15, arbitrerà il big match di Senigallia il signor Arcidiacono della sezione di Acireale.

Nicolò Scocchera