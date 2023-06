La Vigor costruisce Mancini, il sesto rinnovo

Il sesto rinnovo della Vigor porta il nome di Lorenzo Mancini.

Gol (ben 7 in stagione), assist e tanta corsa… Per Aldo Clementi, Mancini è l’uomo dei mille ruoli: centrocampista di quantità, terzino e goleador grazie ai suoi preziosi inserimenti. Il mister di Senigallia potrà contare su un altro dei suoi pupilli, una conferma che carica di entusiasmo anche la piazza rossoblu.

"A Senigallia sto davvero bene, anzi sono felice - afferma Mancini -. Quando vado al campo mi diverto, l’ambiente è sano quindi posso lavorare bene. Mister Clementi sa tirare fuori il meglio di me, credo di aver fatto la scelta giusta - continua Lorenzo -. La società ha spinto tantissimo per farmi rimanere a Senigallia, mi piacerebbe ripagare questa grande fiducia nei miei confronti. Con la Vigor vorrei raggiungere nuovi storici traguardi".

La concorrenza c’era e si presentava parecchio agguerrita. Le prestazioni di Mancini, la sua duttilità e soprattutto i gol decisivi hanno attirato le attenzioni di club prestigiosi. Alcune voci davano addirittura l’Ancona sulle tracce del centrocampista di Ostra Vetere.

Alla fine Mancini ha scelto la Vigor, il club che lo ha lanciato in un palcoscenico importante nel quale ha potuto mostrare tutto il suo talento. Il progetto ambizioso e la conferma di Clementi hanno sicuramente giocato un ruolo fondamentale nelle scelte di Lorenzo.

Un altro tassello del centrocampo viene così occupato. Ora si attende la risposta di Baldini, senza dimenticare Pierpaoli e Alessandro Pesaresi.

Il club rossoblu non lascia trapelare nulla, ma il nome di Capezzani continua ad essere più di una suggestione. Anzi, per molti tifosi senigalliesi l’ex Fano e Tolentino è già un giocatore rossoblu. Nulla di certo sino a quando non arriverà l’ufficialità, ma l’estate senigalliese si preannuncia ricca di sorprese.

Nicolò Scocchera