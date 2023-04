La Vigor è ancora in vita "E’ un punto guadagnato"

La Vigor ha sprecato un’ ottima occasione, ma non tutto è perduto. I rossoblu sono partiti alla volta del Molise per vincere, il successo contro il temibile Vastogirardi sembrava l’unico modo per tenere viva la fiammella della speranza.

I 3 punti non sono arrivati eppure i giochi sono ancora aperti: il Pineto non riesce proprio a chiudere il campionato, infatti proprio la sconfitta degli abruzzesi contro il Trastevere tiene a galla il club senigalliese. La salita è ancora durissima e piena di ostacoli, le possibilità di completare la rimonta sono sempre meno, indubbiamente però la capolista sembra aver perso la brillantezza dei mesi scorsi.

Al termine di 90 minuti di puro agonismo, il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto per la Vigor? Una domanda legittima alla quale prova a rispondere il talentuoso esterno rossoblu Luca Bartolini.

"Il bicchiere è mezzo pieno se ci focalizziamo sulla prestazione della squadra – afferma il difensore vigorino -. Il Vastogirardi è una formazione estremamente valida, eppure abbiamo concesso pochissime occasioni ai nostri avversari. Credo sia un aspetto positivo dal quale ripartire per affrontare con il giusto atteggiamento la volata finale. Sia nel primo tempo sia nella ripresa siamo stati molto propositivi, una volta trovato il pareggio abbiamo spinto sull’acceleratore per provare a vincerla, ma non è bastato – rimarca il giocatore della Vigor -. Nonostante l’ottima prestazione non possiamo essere pienamente soddisfatti di questo risultato. Torniamo a casa con un punto, ma non disperiamo, proveremo a vincere domenica prossima".

I senigalliesi hanno tanti motivi per sperare nel miracolo nonostante il timore di aver perso la ghiotta occasione di avvicinarsi ulteriormente gli abruzzesi. Luca Bartolini non fa drammi, anzi ribadisce che nulla è precluso sino a quando l’aritmetica non avrà emesso il suo verdetto.

"Se il Pineto avesse vinto contro il Trastevere ci troveremmo a parlare di un’altra storia, di un campionato praticamente chiuso, invece abbiamo rosicchiato un altro punto ai nostri rivali – continua Luca Bartolini -. Mancano solo 3 partite, tuttavia posso garantire che alzeremo bandiera bianca solo quando la matematica ci costringerà ad abbandonare ogni speranza – conclude l’esterno vigorino -. Daremo il 110% per fare in modo che il nostro sogno e quello dei nostri tifosi continui fino all’ultima giornata".

Nicolò Scocchera