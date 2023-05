La Vigor è pronta per l’ultimo atto Clementi: "Squadra e tifosi una cosa sola"

La Vigor è pronta per l’ultimo atto. Il verdetto è vicino, finalmente si saprà chi tra Pineto e Vigor potrà accedere direttamente in Serie C, nel frattempo sono stati messi a disposizione dei tifosi senigalliesi altri 200 biglietti per assistere alla gara di Montegiorgio in programma alle 15 al Tamburrini. Il popolo rossoblu sta vivendo un sogno, lo stesso vale per la squadra, ma in questi giorni nessuno si è adagiato come ricorda il mister vigorino Aldo Clementi: "Abbiamo sempre lavorato bene, siamo consapevoli che ci sarà un unico risultato: la vittoria. Non ci faremo condizionare da ciò che accadrà altrove. Pensiamo alla nostra partita poi si vedrà anche perché il Montegiorgio è una squadra valida, capace di rendersi estremamente pericolosa contro ogni avversario".

Il tecnico di Senigallia si sofferma anche sulla passione del pubblico che non ha mai smesso di crederci.

"I tifosi hanno apprezzato l’atteggiamento di questi ragazzi - aggiunge Clementi –. Combattivi, concentrati e molto attaccati a questi colori. Squadra e tifosi ormai sono una cosa sola, la città ha voglia di godersi queste giornate di festa e noi faremo di tutto per esaudire il sogno".

La Vigor dovrà fare a meno di Pierpaoli e D’Errico, ma c’è un’ottima notizia in arrivo dall’infermeria. Matteo Perri, da mesi alle prese con dei problemi al menisco, stringerà i denti e seguirà la squadra anche a Montegiorgio. Un’arma in più per Clementi che sicuramente si affiderà alla formazione che finora non lo ha mai tradito.

Probabile formazione: Roberto, Bartolini, Tomba, Marini, Magi Galluzzi, Gambini, Mancini, Baldini, Kerjota, Pesaresi D., Balleello. Arbitra l’incontro il signor Mattia Nigro della sezione di Prato.

Capitolo biglietti: altri 200 tagliandi sono stati messi in vendita per accontentare coloro che nei giorni scorsi sono rimasti a mani vuote.

"Vista la grande affluenza di sostenitori previsti da Senigallia - fa sapere il Montegiorgio attraverso una nota - a seguito del Tavolo Tecnico, di un ulteriore sopralluogo da parte delle autorità competenti e ad una deroga straordinaria concessa dal sindaco di Montegiorgio Michele Ortenzi, è stato deliberato di concedere ulteriori 200 tagliandi d’ingresso per il Settore Tribuna dello Stadio Tamburrini di Montegiorgio che per questa occasione ospiterà la tifoseria ospite e potrà contenere fino a 800 presenze. Si ricorda che il giorno della gara entrambi i botteghini resteranno chiusi".

Questa mattina i biglietti residui saranno in vendita all’edicola Quilly’s.

Nicolò Scocchera