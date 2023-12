La Vigor ha sete di vittorie e punti: "Ce la giochiamo a viso aperto"

Il viaggio in Alto Molise deve portare buone notizie e soprattutto punti.

E’ quello che si augura l’ambiente della Vigor, ormai da troppo tempo a secco di vittorie. L’ultimo rocambolesco pareggio contro l’Avezzano ha caricato il gruppo rossoblu, ma nel difficile campo di Vastogirardi la squadra di Clementi dovrà disputare una gara senza sbavature ed evitare di commettere le ingenuità difensive che hanno macchiato alcune prestazioni del girone di andata.

L’impegno nel freddo Molise sarà tutt’altro che agevole: dopo una partenza complicata il Vastogirardi ha ritrovato la via maestra e potenziato la squadra con innesti di valore: su tutti il centrocampista scuola Hellas Verona Vincenzo Lisi, già a segno nel recupero infrasettimanale contro l’Atletico Ascoli.

"Il Vastogirardi non ha perso i tratti identitari che l’hanno caratterizzata in questi anni – afferma il tecnico vigorino Aldo Clementi -. Sarà una sfida molto interessante sotto il profilo tecnico, affrontiamo una formazione molto ben organizzata, ma ce la giocheremo a viso aperto".

L’ondata di infortuni sembra aver raggiunto il picco, con il passare dei giorni lo staff tecnico sta ritrovando elementi preziosi, tuttavia Capezzani, Bucari ed Alessandroni ne avranno ancora per un po’.

"La situazione è questa – rimarca Clementi -. Serfilippi è tornato in gruppo, ma lo staff medico raccomanda prudenza, Bartolini sta ritrovando la forma migliore, senza dimenticare che ci sarà anche Broso tra i convocati. Purtroppo Antonio si è potuto allenare solo un paio di giorni nel corso della settimana, tuttavia un tempo di gioco lo può garantire".

La presenza di Broso è imprescindibile nello scacchiere di Clementi vista l’assenza per squalifica di Denis Pesaresi: il tecnico vigorino dovrà ridisegnare la Vigor senza il suo centravanti di riferimento. Un’assenza pesante, impossibile da ignorare, ma l’attacco rossoblu può contare su varie soluzioni. Oltre a Broso e all’indispensabile Kerjota, Aldo Clementi potrebbe affidarsi a Balleello per completare il tridente offensivo ed optare per il collaudato 4-3-3.

Se Broso invece dovesse subentrare, si alzerebbero le quotazioni di Zammarchi che andrebbe così a completare il terzetto offensivo. In caso di 3-5-2 iniziale, Balleello potrebbe subentrare in corso d’opera lasciando il suo posto a Beu. Clementi è ben consapevole del peso della posta in palio, perciò sfrutterà tutto il tempo a sua disposizione per trovare la strategia giusta in grado di scardinare la retroguardia del Vastogirardi.

Nessun dubbio invece sulla scelta del portiere: giocherà Edoardo Roberto e il vice sarà Pruccoli. Il futuro di Alessio Sarti appare ormai sempre più distante da quello della Vigor.

Nicolò Scocchera