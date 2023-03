"La Vigor ha un cuore enorme Questa stagione è memorabile"

La Vigor ritrova la via del successo nel difficile campo di Vasto. La vittoria porta le firme di capitan Pesaresi, giunto a quota 99 sigilli in maglia rossoblu, e del giovane Balleello. Succede tutto in 5 minuti, quanto basta agli uomini di Clementi per approfittare del totale blackout degli abruzzesi. "E’ stata una gara molto impegnativa, la Vastese è un’ottima squadra e non merita una classifica così deficitaria – dice Luca Bartolini, uno dei migliori tra le fila vigorine -. Questa Vigor ha un cuore enorme ed ogni giocatore mostra un attaccamento alla maglia eccezionale, anche nelle difficoltà riusciamo a rialzarci. Sono felice per la squadra e per me stesso: purtroppo ho avuto tanti problemi fisici nelle ultime stagioni, ma ho sempre cercato di mantenere la calma – ricorda l’esterno vigorino -. A volte tornavo a casa e mi chiedevo come fosse possibile subire tutti questi infortuni, eppure grazie al mister, ai compagni ed alla società sono riuscito a voltare pagina. Oggi sto bene, sono riuscito a disputare una partita intera e la forma perfetta non tarderà ad arrivare". Il rocambolesco trionfo dell’"Aragona" consente ai senigalliesi di incrementare il proprio vantaggio sulle inseguitrici mantenendo il ritmo dello scatenato Pineto, padrone incontrastato di questo girone.

"Stiamo vivendo un’altra stagione sportiva memorabile – aggiunge Luca Meggiorin, amministratore delegato rossoblu -. Questi ragazzi sono strepitosi: sanno divertirsi giocando a calcio, non mollano mai, sono capaci di risollevarsi nelle difficoltà… Credo sia difficile chiedere di più. Mi auguro che il meraviglioso percorso di questo gruppo sia un monito per tutti coloro che in futuro indosseranno la nostra gloriosa maglia – rimarca Meggiorin -. Al di là delle statistiche e del palmares, i giocatori che decideranno di giocare a Senigallia dovranno seguire questo modello. Comprendere cosa è stato fatto in queste stagioni e rispettare l’ambiente rossoblu sono aspetti imprescindibili. Oggi però ci godiamo il presente, l’ennesima grande prestazione in un campionato che continua a regalarci gioie e soddisfazioni".

La vittoria contro la Vastese regala un po’ di gioia a tutto l’ambiente al termine di una settimana difficile e dolorosa. La prematura scomparsa di Enzo Monachesi, imprenditore balneare, amministratore e grande sostenitore della Vigor, ha colpito un’intera comunità e tutto il popolo vigorino. "Vorrei dedicare questo successo ad Enzo, un amico, un vero tifoso rossoblu che ci ha lasciato troppo presto – conclude il dirigente -. Le sorti della nostra Vigor gli stavano a cuore, la vittoria di domenica rende omaggio alla sua memoria".

Nicolò Scocchera