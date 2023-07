La Vigor inizia a sfoltire: Pesaresi alla Jesina Nuovi acquisti in base alle scelte di Kerjota

Rotondo a Castelfidardo, Alessandro Pesaresi alla Jesina. Per ora le novità in casa Vigor riguardano il mercato in uscita. I due giovani, cresciuti nel vivaio senigalliese, sono pronti a una nuova esperienza in Eccellenza. La dirigenza rossoblu conferma la trattativa, Rotondo e Pesaresi partiranno in prestito per trovare un minutaggio maggiore e nuove ambizioni.

Ancora nessuna novità invece per quanto concerne il mercato in entrata: la fase di stallo sarà sbloccata solo quando Kerjota prenderà una decisione sul proprio futuro. Le sirene turche si fanno sempre più insistenti, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, il funambolo albanese non farà rientro nella città della Rotonda.

Nonostante ciò il club di Senigallia non perde tempo. Nelle ultime ore è stato ufficializzato il rinnovo della collaborazione con Andrea Moschini, il medico sociale della prima squadra.

"E’ un piacere far parte di un progetto così ambizioso - dice il chirurgo -. Sono contento di poter dare una mano alla società. La quarta serie prevede un salto di professionalità, da parte di tutti gli elementi, staff sanitario compreso. Sono felice di proseguire con il prezioso contributo del mio collega Giuliano Giovannetti, sempre presente quando gli impegni lavorativi mi impediscono di presenziare".

Finora la società si è concentrata su conferme fondamentali, staff medico incluso, tuttavia altri elementi lasceranno la Spiaggia di Velluto nel corso dell’estate.

Il primo nome nella lista dei partenti è quello di Edoardo Roberto, il portiere di Senigallia ha espresso il desiderio di cambiare aria per mettersi alla prova lontano da casa. La Luparense, compagine di serie D, sembra il club più accreditato ad accogliere il giovane portiere della Vigor. Ma Edoardo non sarà l’unico. Il centrale difensivo che ha fatto le fortune della Vigor in Eccellenza, Filippo Rotondo, ha bisogno di un minutaggio maggiore per mettere in mostra le proprie qualità ed il Castefidardo sembra deciso a dargli una chance.

Con le valigie in mano anche Alessandro Pesaresi, il centrocampista vigorino è ormai un giocatore della Jesina nonostante il corteggiamento del Montefano allenato da un altro senigalliese doc: Nico Mariani. I leoncelli sembrano aver battuto la concorrenza del club maceratese, non appena saranno limati gli ultimi dettagli, Alessandro Pesaresi diventerà un giocatore della Jesina.

Nicolò Scocchera