"La Vigor meritava di più Ci è mancato il guizzo"

Stavolta il "Riviera delle Palme" riserva un boccone amaro alla Vigor. Il Porto d’Ascoli si è dimostrato più solido e concreto rispetto ai senigalliesi, ancora una volta balbettanti lontano dalle mura amiche.

Rispetto alla sfida di Tolentino i rossoblu ci hanno provato fino alla fine. Alla squadra carattere e determinazione non sono mancati, eppure due disattenzioni difensive sono state pagate a caro prezzo. LA gestione del pallone, da sempre un punto di forza delle squadre di Clementi, è risultata tutt’altro che fluida.

"E’ stata una partita ben giocata dalla Vigor, siamo scesi in campo con lo spirito giusto e credo che i nostri tifosi lo abbiano apprezzato – afferma l’ attaccante rossoblu Sabah Kerjota -. Il Porto d’Ascoli ha avuto la capacità di sfruttare le 2 occasioni che gli sono capitate. Avremmo meritato di più, un risultato diverso, ma il calcio è anche questo. Purtroppo sul parziale di 1-1 non siamo riusciti a trovare il guizzo giusto che avrebbe orientato la sfida a nostro favore".

La sconfitta contro una squadra attrezzatissima come il Porto d’Ascoli non pregiudica l’ottimo campionato disputato sin qui, dopo una delusione la Vigor ha sempre sfoderato il giusto spirito di riscatto. Questo si aspettano i tifosi rossoblu a partire dalla prossima gara interna contro la Roma City ed i ragazzi di Clementi non hanno alcuna intenzione di fallire un altro appuntamento. "Non credo che questa sconfitta possa ridimensionare la nostra squadra – continua l’attaccante rossoblu - abbiamo mostrato a tutti quanto valiamo. Domenica non siamo riusciti a portare a casa il risultato, ma ho fiducia in questo gruppo, sono sicuro che ci rialzeremo ed alla fine riusciremo a toglierci delle belle soddisfazioni".

In questo girone di ritorno la squadra di Clementi ha già affrontato parecchi scontri diretti, uscendone quasi sempre vincitrice. Sarebbe però un errore imperdonabile sottovalutare il calendario o pensare che alcune sfide possano risultare meno impegnative. Un aspetto evidenziato con estrema lucidità anche da Sabah Kerjota che aggiunge: "Il campionato entra nel vivo adesso, anzi le sfide più difficili sono alle porte. Non credo a queste classificazioni, non esistono partite facili in un campionato di questo livello, in una stagione così equilibrata, figuriamoci in questa fase. Ogni partita ha un peso specifico enorme, ed i punti pesano tantissimo, dovremo prestare massima attenzione per mantere il nostro ritmo".

Nicolò Scocchera