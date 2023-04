La Vigor non mollerà: "Guai rovinare tutto"

La Vigor non vuol vanificare l’impresa di Fano. Il turno che anticipa la Pasqua appare molto insidioso per la formazione rossoblu chiamata ad un’altra grande impresa contro il Matese, l’unica formazione campana del girone.

Clementi ha fiducia nei suoi ragazzi, non teme cali di concentrazione. Un po’ di stanchezza magari, ma questa Vigor non si è mai adagiata sugli allori, neppure dopo le vittorie più belle ed importanti.

Men che meno lo farà capitan Pesaresi che al "Mancini" di Fano ha raggiunto il record dei 100 gol in maglia Vigor. Sarà il giorno degli applausi, dei ringraziamenti e dei cori da parte di tutto il popolo rossoblu per celebrare Denis Pesaresi, capitano e trascinatore di una Vigor sempre più sorprendente.

"Non ci sono più parole per definire questo ragazzo - dice il direttore sportivo Roberto Moroni -. È cresciuto tantissimo ed oggi è uno dei migliori centravanti della categoria. Ha sposato il nostro progetto con grande entusiasmo qualche anno fa, faremo di tutto per fare in modo che questo viaggio continui a lungo".

Clementi ha già avuto modo di esaltare il faro del suo attacco, oggi però l’allenatore è concentratissimo sul prossimo appuntamento ben consapevole del valore dei prossimi avversari.

"Esposito è il giocatore più temuto, ma il Matese può contare su tanti altri ottimi elementi - afferma il tecnico -. È una squadra forte, in grandissima forma, dobbiamo ritrovare immediatamente la concentrazione giusta per non vanificare l’ottima prestazione di domenica".

Neppure le polemiche legate ai gravissimi fatti di Fano turbano il mister senigalliese.

"Preferisco concentrarmi sul campionato e sulla prossima sfida - aggiunge Clementi -. Ciò che è accaduto prima del derby è molto grave, ma in veste di allenatore della Vigor ho il dovere di focalizzarmi sul calcio giocato e fare in modo che i ragazzi facciano altrettanto. Stiamo vivendo una stagione esaltante, non abbiamo alcuna intenzione di mollare e rovinare tutto".

La Vigor è in forma e lo ha dimostrato, la rosa è al completo e Clementi ha l’imbarazzo della scelta. L’unica assenza è quella di Nicola Gambini che dovrà scontare la squalifica. Il tecnico di Senigallia potrebbe offrire una chance ad Andrea Lazzari in mezzo al campo, ma non possono essere escluse le candidature di Alessandro Pesaresi e Pierpaoli.

Il centrocampo non è l’unico reparto nel quale Aldo Clementi può mostrare la sua imprevedibilità. Tutto ruota intorno alla scelta dell’under: se l’allenatore desse una chance all’esterno classe 2004 Mori, il talento di D’Errico andrebbe a dar man forte a Kerjota e Denis Pesaresi in attacco. Una suggestione? Probabile, ma D’Errico sta meglio ed ha una gran voglia di tornare ad essere decisivo.

Probabile formazione: Roberto, Bucari, Marini, Magi Galluzzi, Mori, Pierpaoli, Mancini, Baldini, Kerjota, Pesaresi D., D’Errico.

Calcio d’inizio in programma al "Bianchelli" oggi pomeriggio alle ore 15. Arbitra il signor Marra della sezione di Mantova.

Nicolò Scocchera