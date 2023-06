La Vigor non si ferma Resta anche Magi Galluzzi

Magi Galluzzi sarà l’anima della retroguardia della Vigor anche il prossimo anno. Rinnovo dopo rinnovo la squadra di Clementi prende forma. Una Vigor che dimostra sempre più compattezza e unità d’intenti

"Difesa blindata, perché Enrico insieme a Marini ha formato una delle coppie difensive più solide e complete dell’intera Serie D - comunica il club rossoblu -. Vizio del gol, senso di posizione e carisma, Magi Galluzzi ha dimostrato di valere alla grande la categoria, scegliendo di restare al servizio di mister Aldo Clementi. Ancora una volta, Enrico sarà dei nostri e noi se siamo felicissimi".

La spina dorsale della squadra è ormai delineata, ma c’è ancora tantissimo da fare come ricorda il direttore sportivo Roberto Moroni: "Stiamo confermando tanti ragazzi e ne siamo felici. Un percorso che prevede dei sacrifici, ma la società sta portando avanti con profitto il proprio programma. Alcune situazioni le abbiamo sbloccate altre richiedono un po’ di pazienza".

Un chiaro riferimento a Kerjota: ad oggi è molto difficile pensare ad una permanenza del funambolo albanese in maglia rossoblu, ma non tutto è perduto. In caso di addio la Vigor interverrà sul mercato assicurandosi le prestazioni di un senior, se invece Kerjota decidesse di rimanere, la società punterebbe forte sul mercato degli under per garantire profondità all’attacco.

Anche Edoardo Roberto sembra in partenza, il giovane portiere rossoblu ha espresso alla società, proprietaria del cartellino, la volontà di provare un’ esperienza lontano da casa. Richieste sono giunte sia dalla quarta serie sia dalla C, ma le piste che portano al professionismo appaiono al momento più tiepide.

Ad ereditare il ruolo di custode della porta senigalliese sarebbe il 2004 Alessio Sarti, positivo e puntuale in tutte le gare in cui è stato chiamato in causa nella passata stagione.

"La società preferisce puntare su portieri under - conclude Moroni -. Questo ci consente maggiore flessibilità nelle scelte in mezzo al campo. Se Roberto dovesse lasciare Senigallia ci piacerebbe investire su un classe 2005, ma è ancora prematuro".

Rimarrà di certo in rossoblu il giovane terzino Mori, in stand by invece Balleello.

L’ultima parola spetta al Pescara, ma le possibilità di rivederlo con la casacca vigorina sono altissime.

La dirigenza sta sfruttando questi giorni roventi per valutare il futuro dei ragazzi della Juniores.

Alcuni sono destinati alla prima squadra, altri invece andranno a fare esperienza in altre categorie.

Nicolò Scocchera