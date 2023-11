La Vigor non vuole appellarsi ai santi. A Tivoli per continuare la marcia

La Vigor ha cambiato rotta, il turno infrasettimanale sarà decisivo per capire se è quella giusta. A poche ore dal successo al cardiopalma di Ascoli, maturato grazie ad un gol nel finale di Magi Galluzzi, i rossoblu sono chiamati ad affrontare la seconda trasferta consecutiva: quella di Tivoli. L’antica città laziale sarà un crocevia molto importante per una Vigor incerottata, ma con l’umore alle stelle.

I senigalliesi dovranno affrontare una compagine ben organizzata e molto competitiva, l’unica, insieme al Matese, a non aver mai pareggiato nel corso della stagione.

"La partita contro il Tivoli presenta tantissime insidie, ma quale partita è semplice in questo girone? – afferma il tecnico vigorino Aldo Clementi -. I ragazzi hanno mostrato grande carattere nell’ultima gara di campionato. Cercheremo di portare via l’intera posta in palio, tuttavia, al di là del risultato, mi aspetto lo stesso atteggiamento vincente messo in campo domenica scorsa, quella grinta che di sicuro ha fatto la differenza. Ad Ascoli siamo passati in svantaggio, ma non ci siamo disuniti, anzi… Abbiamo acciuffato il pareggio e con grande coraggio siamo andati alla ricerca del gol vittoria. Siamo stati premiati negli ultimi minuti di gara, ma ciò che più mi inorgoglisce è l’atteggiamento della squadra".

Se gli ultimi risultati hanno riportato serenità in casa Vigor, la situazione infortuni non appare affatto rosea.

Di certo la sfortuna sta giocando un ruolo decisivo, tuttavia non possono essere escluse a prescindere altre cause. Clementi perde almeno un giocatore a partita, una situazione davvero difficile da digerire in quanto, oltre alle pesanti assenze tra i convocati, è molto complicato alzare il ritmo e l’ intensità degli allenamenti.

"Non mi è mai capitata una situazione del genere: gli infortuni faranno anche parte del gioco, ma sta diventando davvero complicato far fronte a tutte queste defezioni – rimarca il mister della Vigor -. Spero che lo scenario migliori, lavoro con chi c’è e non mi piace lamentarmi. L’obiettivo è confermare i buoni risultati che abbiamo ottenuto negli ultimi due turni".

Clementi dovrà fare a meno di Bartolini, Alessandroni, D’Errico e Capezzani, a questo nucleo di giocatori si è aggiunto capitan Pesaresi. Il centravanti vigorino deve fare i conti con un affaticamento accusato durante la gara di Ascoli, in forte dubbio anche Sabah Kerjota, uscito malconcio dal "Don Mauro Bartolini". Nella mattinata di ieri il talento albanese ha svolto lavoro differenziato, nella speranza di smaltire i dolori causati dal colpo ricevuta durante la sfida di Ascoli. Clementi appare fiducioso, ma allo stesso tempo non vuol correre rischi. Vista la situazione in infermeria, non si può certo biasimarlo.

Nicolò Scocchera